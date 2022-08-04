CHP'li Antmen'in Bakan Soylu hakkındaki paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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CHP'li Antmen'in Bakan Soylu hakkındaki paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

04.08.2022 15:17
CHP'li Antmen'in Bakan Soylu hakkındaki paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Alpay Antmen'in, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Alpay Antmen'in, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, KPSS soruşturması üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak, "Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi'nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı" paylaşımından bulunmuştu. Olayın gerçek dışı olduğu ise kısa sürede ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafının 31 Temmuz 2017'de 105. dönem kaymakam adaylarıyla çekildiği ve Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldığı anlaşıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Milletvekili, KPSS, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Antmen'in Bakan Soylu hakkındaki paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Antmen'in Bakan Soylu hakkındaki paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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