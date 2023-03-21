Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ın İngiltere'ye girişine yasak - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ın İngiltere'ye girişine yasak

21.03.2023 10:12
Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ın İngiltere'ye girişine yasak

Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yamayı planladığı İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yamayı planladığı İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceği duyuruldu.

İngiltere'de Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Simon Lightwood'un, Danimarkalı siyasetçi aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Wakefield kentinde Kur'an-ı Kerim yakma planına ilişkin sorusunu yanıtladı. Tugendhat, "Aşırı sağcı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, halka açık bir yerde Kuran yakmak amacıyla Danimarka'dan Wakefield'a gideceğini söyledi. Paludan daha önce Danimarka'da nefret dolu ve ırkçı açıklamaları nedeniyle hapse girmişti. Bu ülkeye girmesine izin verilmemesi gereken tehlikeli bir adam. İçişleri Bakanlığı bana ve halka hükümetin bunu önlemek için harekete geçtiğine dair güvence verebilir mi?" sorusuna karşılık Paludan'ın İngiltere'ye girişine müsaade edilmeyeceğini söyledi. Tugendhat, "İngiltere'ye seyahati kamu yararına uygun olmayacak ve ülkeye girmesine izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce İsveç ve Danimarka'da polisten aldığı izinle Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepki toplayan Paludan, Pazar günü Twitter hesabından yayınladığı videoda, Ramazan'ın başlangıcına denk gelecek şekilde Çarşamba günü Kuran'ı Kerim yakmak üzere Wakefield şehrine gideceğini duyurmuştu.

Paludan, Ocak ayında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Rasmus Paludan, Kuran-ı Kerim, Danimarka, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ın İngiltere'ye girişine yasak - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Dolar/TL, 19,03 seviyesinden işlem görüyor
10:42 Böyle protesto görülmedi! Tribünlerden Vitor Pereira'ya "Elek" tezahüratı
10:37 Dolar güne hızlı başladı! 19,03 seviyelerinden işlem görüyor
10:36 Acımasız protesto! Tribünler hep bir ağızdan Vitor Pereira'ya "Eşek" diye bağırdı
10:24 Akşener'in 6'lı Masa resti İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu! İşte o süreçte istifa edenlerin sayısı
10:15 Hangisi gerçek Putin? Aynı dönemde çekilen 3 fotoğraf karesi kafa karıştırdı
10:12 Suudi Arabistan'ın teknik adamı Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı ile anlaşmaya yakın
10:11 Bereket ayı geldi! Ramazan bu sene 29 gün sürecek
10:06 Suudi Arabistan'ın hocası Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçiyor
10:06 Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2023 10:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ın İngiltere'ye girişine yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement