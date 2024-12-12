Danıştay'dan HES Projesine ÇED İptali - Son Dakika
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Politika

Danıştay'dan HES Projesine ÇED İptali

Sibel Suiçmez, Uzungöl'deki HES projesinin ÇED raporunun iptalini hukuksal zafer olarak nitelendirdi.

12.12.2024 19:47
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TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Danıştay'ın Trabzon Uzungöl'de yapılması planlanan HES projesinin "ÇED olumlu" kararını iptal ettiğini belirterek, HES projesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon Uzungöl'de yapılmak istenen HES projesi için verilen ÇED raporunun iptaline yönelik vatandaşların mücadele verdiğini hatırlattı.

Danıştay'ın Trabzon Uzungöl'de yapılması planlanan HES projesinin "ÇED olumlu" kararını iptal ettiğini anımsatan Suiçmez, "Bu sadece bir hukuk zaferi değil, ülkemizin doğal güzelliklerinin rant uğruna heba edilmesine karşı direnen çevre mücadelesinin haklılığını da ortaya çıkaran bir karardır." dedi.

Suiçmez, kalkınma adı altında yürütülen "bilinçsiz politikaların" sadece kırsal bölgelerdeki su kaynaklarını kurutmakla kalmadığını belirterek, bunun ayrıca bölgenin bitki örtüsünün ve doğadaki hayvanların sonsuza dek kaybolmasına yol açacağını kaydetti.

Uzungöl'ün maruz kaldığı tehdidin, Türkiye'nin her köşesinde yaşanan bir gerçeğin yansıması olduğunu dile getiren Suiçmez, "Uzungöl için verilen karar, doğanın, şirketlerin kullanımına terk edilmesine karşı, yaşamı savunanların açık bir zaferidir. Ancak bu nihai bir son değildir. Bundan sonra yapılması gereken bu hukuksal kazanımı kalıcı kılmaktır. Buradan bakanlığa bir kez daha sesleniyorum, artık elinizde bir mahkeme kararı var, uzatmayın ve Uzungöl'de ki HES projesini en kısa zamanda iptal ettiğinizi açıklayın." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğünü hatırlattı.

Antalya'nın bütçeden hak ettiği payı alamadığını savunan Kaya, "2024 yılında merkezi yönetimin harcadığı 100 liradan Antalya sadece 96 kuruş almıştır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Danıştay'dan HES Projesine ÇED İptali - Son Dakika

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