David Lammy'den İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
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Politika

David Lammy'den İsrail'e Eleştiri

22.07.2025 00:12
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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı yardımlarını ve saldırılarını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere parlamentosunda yaptığı konuşmada, " İsrail'in yeni yardım sistemi insanlık dışı, tehlikeli ve Gazzelileri insanlık onurundan mahrum bırakıyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarını ve açlığı bir silah olarak kullanmasını eleştirdi. Lammy, İngiltere parlamentosundaki konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetini ve ABD ile İsrail tarafından desteklenen sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı (GHF) hedef alarak, "İsrail'in yeni yardım sistemi insanlık dışı, tehlikeli ve Gazzelileri insanlık onurundan mahrum bırakıyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz Bakan ayrıca, GHF'nin kısıtlı ve yetersiz insani yardım çalışmaları hakkında, "Korkunç bir insani maliyete sebep olan berbat bir görüntü" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Lammy, "İsrail hükümeti, aç ve çaresiz çocukları hedef alan saldırıların askeri anlamda nasıl meşru kılınabileceği sorusuna cevap vermelidir. Bu dehşet tablosunu durdurmak için hangi adımları atıyorlar, sorumlulara hesap sormak için ne yapacaklar?" dedi.

"Netanyahu hükümetinin radikal ideolojisi, iki devletli çözüm planlarını ortadan kaldırmak istiyor"

İsrail halkının yüzde 82'sinin Hamas ile ateşkes sağlanmasını desteklediğine işaret eden Lammy, "Bence Netanyahu hükümeti ateşkes isteyen halkını dinlemeli. İsrail hükümetinin eylemlerinin İsrail'in uluslararası toplumdaki imajına kelimelerle anlatılamayacak şekilde kadar zarar verdiğine ve İsrail'in uzun vadeli güvenliğini baltaladığına kesinlikle inanıyorum. Bu saldırılar onlar için ciddi bir tehlike teşkil ediyor ancak Netanyahu hala ısrarla devam ediyor. Netanyahu hükümetinin radikal ideolojisi, iki devletli çözüm planlarını ortadan kaldırmak istiyor" dedi.

"Sonraki ateşkes, son ateşkes olmalıdır"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla Refah kentine yerleştirmeye ilişkin fikirlerini "Asla gerçekleşmemesi gereken zalimce bir plan" olarak nitelendiren Lammy, "Gazze'deki savaş artık son bulmalı. Buna askeri bir çözüm yok. Uzlaşma diyalogları esirlerin güvenliğini güvence altına alacaktır. Daha fazla kan akmasının hiçbir anlamı yok. Hamas ve İsrail derhal ateşkes ilan etmelidir ve sonraki ateşkes, son ateşkes olmalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrailli yerleşimcilerin taşkın davranışları ve Filistinlilere yönelik saldırılarını da eleştiren Lammy, "Yerleşimcilerin saldırıları, hatta yerleşimcilerin terörizmi şoke edici seviyelerde" dedi.

"İngiltere, insani yardım konusunda Mısır'ın yanında yer alacak"

İsrail'in Filistin yönetimini desteklemesi gerektiğini söyleyen İngiliz Bakan, İngiltere'nin bu ay sonunda Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenecek olan İki Devletli Çözüm Konferası'nda insani yardım ve yeniden yapılanma konularına liderlik etmek üzere Mısır'ın yanında yer alacağını belirtti.

"İstikrarlı bir Suriye, İngiltere'nin ulusal menfaati, terör, düzensiz göç ve bölgesel istikrar için önem arz eder"

Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmalara da değinen Lammy, "Süveyda'daki şiddet olayları incelenmeli ve sorumlulara hesap sorulmalı. İstikrarlı bir Suriye, İngiltere'nin ulusal menfaati, terör, düzensiz göç ve bölgesel istikrar için önem arz eder" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, İngiltere, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika David Lammy'den İsrail'e Eleştiri - Son Dakika

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