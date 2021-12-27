Üye Girişi
Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturuluyor? - Son Dakika

Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturuluyor?

27.12.2021 16:11

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak başlattığı özel teftişe muhalefet kanadından tepkiler gelmeye devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de rastgele herkes göreve başlamıyor, bir süreçten geçilerek işe başlanıyor. Burada gerçekten hukuki bir teftiş mi yürütülmeye çalışılıyor, yoksa siyasi bir iklim mi oluşturulmaya çalışılıyor?" dedi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu ihbar, şikayet ve tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını bildirmişti.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır" ifadeleri yer almıştı.

DAVUTOĞLU, SARIGÜL GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Bakanlığın İBB'ye yönelik olarak başlattığı özel teftiş muhalefetin büyük tepkisini çekerken gelişmeye ilişkin son değerlendirme Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bazı görevlilerin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla teftiş başlatmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturulmaya çalışılıyor?

"PSİKOLOJİK BİR ORTAM OLUŞTURMAK DOĞRU DEĞİL"

Davutoğlu, "Bir teftiş söz konusuysa objektif kriterler ile yapılmalı ve tamamlandıktan sonra açıklamalar yapılarak, ihmal varsa o zaman ortaya konmalı. Ama daha teftiş başlarken ithamla başlanıp hemen arkasından teftişi getirerek bir psikolojik ortam oluşturmak doğru değil" dedi ve şunları söyledi:

"Bütün işlemler hukuki kurallar içinde yapılır ve herkes teftişe muhataptır. Herkes hesap verme makamındadır. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın özellikle bir grup görevliyi belediyeye terörist bir sızma girişimi olarak teftişe mevzubahis etmesi, son derece dikkatle ele alınması gereken konu. Bu memurlar, adli sicil kaydı alınarak göreve başlarlar. Eğer böyle bir vahim hata yapılmışsa bu adli sicil kayıtlarını verenler kimlerdir?

"TÜRKİYE'DE BÖYLESİ TEFTİŞ ORTAYA KONMAK İSTENİYORSA O İKTİDARA ZARAR VERİR"

Bu suçlar göreve başladıktan sonra işlenmişse hangi hukuki işlemler yapılmıştır? Türkiye'de rastgele herkes göreve başlamıyor, bir süreçten geçilerek işe başlanıyor. Burada gerçekten hukuki bir teftiş mi yürütülmeye çalışılıyor, yoksa siyasi bir iklim mi oluşturulmaya çalışılıyor? Eğer siyasi iklim oluşturarak Türkiye'de böylesi teftiş ortaya konmak isteniyorsa o, iktidara da zarar verir."

YORUMLAR (1)
  • bülent C.: Tüm mualif partililer İbb ye yapılacak teftiş için hemen geç kalmadan yorum yapıyorlar. :( Herkes görevini yapsın eğer varsa öyle bir durum yakalanıp içeri atılmalılar. Hepiniz birden neden savunmaya geçiyorsunuz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturuluyor? - Son Dakika


Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır         
16:59
İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki de Mansur Yavaş'tan: Tek vücut olacağız İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki de Mansur Yavaş'tan: Tek vücut olacağız         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur         
14:41
Pitbull saldırısında yaralanan genç, köpeğin sahibini suçladı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı Pitbull saldırısında yaralanan genç, köpeğin sahibini suçladı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı         
13:35
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
16:58 Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
16:26 İmamoğlu'na tam destek! Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
16:25 Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç
16:12 Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı
16:11 Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturuluyor?
16:11 Haklarında suç duyurusunda bulunulan ekonomistlerden karara tepki! Sosyal medyadan cevap verdiler
16:10 Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu
16:03 Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın
15:51 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 17:09:49. #1.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturuluyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement