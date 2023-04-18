Davutoğlu'ndan "küffar" çıkışı: Kılıçdaroğlu söyleseydi, Erdoğan ona dünyayı dar etmek isterdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan ve seçimlere AK Parti listelerinden katılan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın muhalefeti hedef alan sözlerine yanıt verdi.

"YA BU İNSAN KÜFFARIN ANLAMINI BİLMİYOR YA DA...

FOX TV yayınına katılan Davutoğlu, 'kafirler' anlamına gelen 'küffar' ifadesini kullanan Aksakal için, "Ya bu insan küffarın anlamını bilmiyor ya da Ramazan'da bu milletin yüzde 50'sine 'kafir' diyor" diye konuştu. Davutoğlu, "Bunu eğer Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı, Sayın Erdoğan, ona dünyayı dar etmek isterdi değil mi?" dedi.

"ÖNDER AKSAKAL BUNU CEHALETİNDEN SÖYLÜYOR OLABİLİR"

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Benim huzurumda böyle bir şey söylenseydi ben hemen özür dilenmesini isterdim. Erdoğan, İslam'ı bildiğini iddia ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in esasında insanlara, 'kafir' demek var mı? Bu altı lider de mümindir, Müslüman'dır. Önder Aksakal bunu cehaletinden söylüyor olabilir. Bunu eğer Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı, Sayın Erdoğan, ona dünyayı dar etmek isterdi değil mi?"