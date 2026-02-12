Davutoğlu'ndan Üçüncü Yol Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Davutoğlu'ndan Üçüncü Yol Çağrısı

12.02.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Davutoğlu, ittifak görüşmelerinde üçüncü yol ihtiyacını dile getirerek destek sözü verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "ittifak görüşmelerinde üçüncü yol" iddiasına ilişkin, "Her iyi niyetli çabayı destekleyeceğiz ve gereğini yapmaya gayret edeceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri bir neticeye varır. Türkiye'nin üçüncü bir yola ihtiyacı var." dedi.

Davutoğlu, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemini sırasında yaşanan arbedeyi değerlendiren Davutoğlu, Meclis'te böyle bir tablonun olmaması gerektiğini belirtti.

Ahmet Davutoğlu, "Kurallar belli, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı atama yapmış, eleştirebilirsiniz. Gelip yemin edecekler. O arada tepkinizi gösterirsiniz ama bu tepki asla Meclis'in mehabetine halel getirmeyecek bir tepki olur." diye konuştu.

Arbedenin sosyal medyada "marşlar eşliğinde" paylaşılmasına tepki gösteren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünkü görüntü Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlete, iki bin yıllık devlet geleneği olduğunu iddia eden bir devlete yakıştı mı? Şu veya bu haklı demem, dünkü tablonun içinde yer alanların hepsi, iktidar ve muhalefetiyle, Türkiye'nin, bu 3. dünya savaşı eşiğindeki kurumsal görüntüsüne olağanüstü zarar vermiştir. TBMM yarın ortak bir tavır alması gerektiğinde dünya size nasıl saygı duyacak? Böyle bir şey görülmez, olmaz."

Siyasetçilerin parti değişikliğini de eleştiren Davutoğlu, "Böyle bir şey kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "ittifak görüşmelerinde üçüncü yol" iddiasına ilişkin, birbirine yakın olan muhalif partilerin mümkünse birleşmesi, olmuyorsa ittifak kurması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, "Bundan sonra da her iyi niyetli çabayı destekleyeceğiz ve gereğini yapmaya gayret edeceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri bir neticeye varır. Türkiye'nin üçüncü bir yola ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM'deki grubunun dağılma ihtimalinin sorulması üzerine Davutoğlu, "Grup devam edecek, hiç merak etmeyin. Ben milletvekillerimize güveniyorum. İstifa eden kaybeder." yanıtını verdi.

"Epstein denilen adamı hayatımda hiç görmedim, bilmem"

Ahmet Davutoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun rapor çalışmalarına ilişkin hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

Sürecin başarıya ulaşması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, "Bir terör örgütünü tasfiye ederken toplumsal bir barış yolu, uzlaşı iklimi oluşturacaksanız bunun mutlaka genel demokratik reformlarla desteklenmesi lazım. Reformlarla desteklenmezse, beraat de etmiş olan, suçsuzluğu tespit edilmiş olan KHK'liler neredeyse sivil ölüme mahkum edilirken, elindeki silahı bıraktı diye bir başka örgütün geçmişte suç işlemiş unsurlarını 'affetme' konusu toplumsal vicdanı yaralar." görüşünü paylaştı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyalarda adının geçtiğine yönelik haberlere tepki gösteren Davutoğlu, "Bu gazetecilik değil. Epstein denilen adamı hayatımda hiç görmedim, bilmem. Belki bir yerde ola ki iş adamı olarak karşılaştık mı? O bile zihnimde kalmamış. Epstein diye çıkan dosyanın hepsi pedofiliyle ilgili değil." sözlerini sarf etti.

Dosyalarda pek çok siyasetçinin adının geçtiğini, kendi adının 39 kez geçtiğini belirten Davutoğlu, "Benim 39 dediğim şeyin hemen hemen büyük çoğunluğu akademik makaleler, biri birine makale göndermiş, Türk dış politikası üzerine. Doğal olarak orada adım geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Üçüncü Yol Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ordu’da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

14:41
Felipe Melo’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:04:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Üçüncü Yol Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.