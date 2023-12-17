 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Davutoğlu: Siyaset baronlarından devletimizi ve belediyelerimizi temizleyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu: Siyaset baronlarından devletimizi ve belediyelerimizi temizleyeceğiz

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya'da düzenlenen programda siyaset baronlarına karşı mücadele edeceklerini ve devleti temizleyeceklerini söyledi.

Davutoğlu: Siyaset baronlarından devletimizi ve belediyelerimizi temizleyeceğiz
17.12.2023 - 17:08,
Abone Ol

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye son 7 yılda 4 baron topluluğuyla mücadele etti ama arkasındaki en büyük baronlar da siyaset baronlarıdır. Siyaset baronları, bu baronları besleyenlerdir. Ancak bu siyaset baronlarından devletimizi ve belediyelerimizi temizleyeceğiz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesindeki programı kapsamında düzenlenen kahvaltıda gazeteciler, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Davutoğlu, programının devamında aday tanıtım toplantısında partisinin Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir'i tanıttı. Mevlüt Demir, Alanya için temizlik, gayret, ilim, irfan ve alın terinin önemine vurgu yaparak, yeni bir demokrasi sayfası açacaklarını belirtti.

'MAKAMLAR BİR KİŞİYE DEĞİL, MİLLETE AİT'

Demir'in ardından kürsüye çıkan Ahmet Davutoğlu, belediye başkanlığı makamının Alanya'ya ait olduğunu söyledi. Mevlüt Demir'i belediye başkanı olarak seçmeleri durumunda, bu makamın herkese ait olacağını vurgulayan Davutoğlu, "Makamlar bir kişiye ait değil, millete aittir. Belediye başkanlığı makamı da Mevlüt Demir'e ya da Ahmet Davutoğlu'na ait değildir, Alanya'ya aittir. Mevlüt Demir'i belediye başkanı seçtiğinizde göreceksiniz ki bu makam hepimize ait olacak. Yola çıktık çünkü makamların bizim için önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir. İşte bu yüzden Alanya'ya hizmet etmek, benim için bir sorumluluk ve hesap verme meselesidir. Alanya'ya hizmet etmek için yola çıktığımızda, bizi engellemek isteyenler oldu. Ama engel tanımayız. Toros Dağları'nı aşan yiğitleriz. Yerel seçimlerde Mevlüt Demir'i aday gösterdik ve Alanya'da hizmet etmesini diliyoruz. Allah, yolunu açık etsin" dedi.

'ALANYALILARI SİYASET BARONLARINA DERSLERİNİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUM'

Milletin zor durumda olduğunu savunan Davutoğlu, özellikle çiftçilerin gübre, tohum, mazot ve yem fiyatlarından dolayı zorlandığını belirtti. Davutoğlu, "Milletin durumu perişan. Çiftçilerimiz zor durumda, üreticilerimiz gübre, tohum, mazot, yem fiyatlarından dolayı zorlanıyor. Eskiden sürülerini Toros Dağları'na götüren Yörük obaları şimdi hayvanlarını satmak zorunda kalıyor. Türkiye son 7 yılda 4 baron topluluğuyla mücadele etti ama arkasındaki en büyük baronlar da siyaset baronlarıdır. Siyaset baronları, bu baronları besleyenlerdir. Ancak bu siyaset baronlarından devletimizi ve belediyelerimizi temizleyeceğiz. Alanyalıları siyaset baronlarına derslerini vermeye çağırıyorum. Devleti ve belediyeleri bu yolsuzluklardan temizleyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Davutoğlu, partiye üye olanlara rozet taktı ve ilçe binasını ziyaret etti. Davutoğlu, hizmete açılacak seçim koordinasyon merkezi için de dualar eşliğinde kurdele kesti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Siyaset, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu: Siyaset baronlarından devletimizi ve belediyelerimizi temizleyeceğiz - Son Dakika


16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
'Dizi aşkı gerçek oldu' söylentisi Müjde Uzman'ı öfkelendirdi: Terbiyesizler "Dizi aşkı gerçek oldu" söylentisi Müjde Uzman'ı öfkelendirdi: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36
Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54
AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu

Son Dakika
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 "Dizi aşkı gerçek oldu" söylentisi Müjde Uzman'ı öfkelendirdi: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54 AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 17:14:43. #1.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Siyaset baronlarından devletimizi ve belediyelerimizi temizleyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement