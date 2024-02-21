Davutoğlu: Türk siyasetinin en büyük eksikliği emin olma vasfını kaybetmektir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün Türk siyasetinin en büyük eksikliği ve devleti yönetenlerin en büyük vahameti, emin olma vasfını kaybetmeleridir." dedi.
Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, siyasetin esasının "emin" olmaktan geçtiğini belirtti.
Emin olmanın, hakkı söylemek, sözünün arkasında durmak anlamına geldiğini dile getiren Davutoğlu, "Emin olmazsanız aileniz ayakta kalmaz, ait olduğunuz topluluklar dağılır. Bugün Türk siyasetinin en büyük eksikliği ve devleti yönetenlerin en büyük vahameti, emin olma vasfını kaybetmeleridir." diye konuştu.
Devlet adamlığının "güç" değil "emin" olma vasfını kazanmakla olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Maalesef bugünkü iktidar Türkiye'de her şeyi yıktı, kurumları dağıttı, birçok kültürel unsuru zaafa uğrattı ama verdiği en büyük zarar insanların emin olma duygusunu yok etti." ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesini eleştirerek, Gazze'nin sesini duyururlar ya da Refah kentine giderler diye düşündüğünü ama bunun gerçekleşmediğini söyledi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende toprak kayması sonucu 9 işçinin göçük altında kalmasından dolayı ciğerlerinin yandığını dile getiren Davutoğlu, "Bir hafta geçti, 6 asli kusurlu bulundu. Asli sorumluların unvanları operasyon direktör vekili, proses oksit müdürü, oksit operasyon baş mühendisi, oksit operasyon mühendisi, borulama şefi. Borulama şefi asli kusurlu ama oraya o maden için ÇED ruhsatı veren ya da 'ÇED gerekli değil' diye imza atan bakan suçlu değil, öyle mi? O şirketin genel müdürü, o şirketin yetkilileri suçlu değil, öyle mi? Ne zaman biz gerçek suçlu arayacağız?" diye sordu.
Davutoğlu, yerel seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Konya Taşkent'in Kecimen Mahallesi'nde 40 seçmen varken şimdi 230 seçmen kaydı yapıldığını öne sürdü.
Milletin iradesinden korkulduğunu iddia eden Davutoğlu, "Ne olursa olsun milli irade gerekli dersi verecektir." dedi.
"Milli görüş gömleği, konjonktüre göre giyilip çıkarılabilecek bir gömlek değildir"
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldiğini anımsatarak, "İsterdik ki birlikte Gazze'ye gitme cesareti ortaya koyabilsinler, onu yapamadılar hiç olmazsa Refah sınır kapısında Belçika ve İspanya başbakanının yaptığı gibi açıklamayla dünyaya duyurabilsinler. Ama maalesef 'körler sağırlar birbirini ağırlar' şeklinde sadece kapalı toplantıyla yetindiler." diye konuştu.
Kaya, yerel seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, iktidarın ateşten bir gömlek iken çıkardığı milli görüş gömleğini özellikle bu yerel seçimlerde tekrar giymeye çalıştığını savundu. Kaya, "Milli görüş gömleği konjonktüre göre giyilip çıkarılabilecek bir gömlek değildir." dedi.
Son Dakika › Politika › Davutoğlu: Türk siyasetinin en büyük eksikliği emin olma vasfını kaybetmektir - Son Dakika
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