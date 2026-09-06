DEM Parti 5. Kongre'de Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden eş genel başkan seçildi - Son Dakika
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DEM Parti 5. Kongre'de Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden eş genel başkan seçildi

DEM Parti 5. Kongre\'de Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden eş genel başkan seçildi
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DEM Parti 5'inci Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapıldı. Kongrede yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi. Kongrede ayrıca Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.

DEM Parti 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden eş genel başkanlığa seçildi.

DEM Parti 5'inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmaları eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından yapıldı.

Hatimoğulları, "Son üç yılda bu ülkenin önüne uzun zamandır görülmemiş büyüklükte bir imkan çıktı. Türkiye yeniden Kürt meselesini konuşmaya başladı, silahlar sustu. Bu gelişme sadece Kürt hareketi için değil, sisteme muhalif bütün kesimlerin demokratik zeminde mücadele olanaklarını ardına kadar açıyor. Bu süreci büyütmek ve kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi, toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır. Biz bunu 86 milyon için gelecek adına yerine getirmeye hazırız. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz, halklarımıza güveniyoruz. Bunun için başaracağız, mutlaka ama mutlaka başaracağız" dedi.

'ÇATIŞMANIN VE ŞİDDETİN SONUNA DOĞRU YÜRÜYORUZ'

Bakırhan ise "Bugün bir başka baharın eşiğindeyiz. 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Yüz yıldır isyan ve inkar denklemine sıkıştık. Şimdi Türkiye bu kısır döngüden çıkmak istiyor. Kürtlerin ikbali ile Türkiye'nin istikbalinin aynı parametrede buluştuğu bir dönemdeyiz. Kürtlerin ikbalini ve ülkenin istikbalini aynı noktada buluşturanın sırtı emin olun ki yere gelmez. Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden dolayı çok maliyet ödedi. Orta Doğu'da oyun kurucu vasfını kazanabileceği her denklemde Kürt dengesiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi Kürt dengesini lehe çözecek bir süreçteyiz. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir. Artık sefalet değil, bereket dönemidir. Bu ülkenin her bir vatandaşının ve akrabalarının kazanımını kendi kazanımı gören bir anlayışa ihtiyaç var. Nasıl ki Azerbaycan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanımı, Türkiye'nin ve Türkiye'deki Kürt'ün kazancı olarak görülüyorsa; Irak'taki, İran'daki ve Suriye'deki Kürtlerin kazanımı da Türkiye'nin kazancı olarak görülmelidir. Tehdit olarak görülmemelidir. Kürt'ün kazanımı Türkiye'nin kazanımıdır. Türkiye'nin kazanımı Kürt'ün kazanımıdır. Kürt kazanınca Türk, Türk kazanınca Kürt kazanacaktır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kayıtlı delegeler oy kullandı. Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi. Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti 5. Kongre'de Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden eş genel başkan seçildi - Son Dakika

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