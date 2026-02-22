DEM Parti Barış Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika

DEM Parti Barış Sürecini Değerlendirdi

DEM Parti Barış Sürecini Değerlendirdi
22.02.2026 15:19
Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine ve barışın toplumsallaştırılmasına vurgu yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve hazırlanan rapora ilişkin, "86 milyonun huzur içinde, demokratik zeminde yaşaması gerekiyor. Bizim görevimiz, bu barışı toplumsallaştırmaktır" dedi.

Kentteki bir düğün salonunda' Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşmaları' programı düzenlendi. Programa; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, ilçe belediye başkaları, DEM Parti il ve ilçe örgütü ve STK temsilcileri katıldı. Programda konuşan Bakırhan, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BU SÜRECİ BİZİM DIŞIMIZDA HERKES YANLIŞ ANLATIYOR'

Bitlis'te olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bakırhan, sürecin kamuoyunda yanlış aktarıldığını savunarak, "Bu süreci bizim dışımızda herkes anlatıyor, ama yanlış anlatıyorlar. Bizim umudumuz; barışın sağlandığı, kimliksiz ve statüsüz bırakılan Kürtlerin kimliğine kavuştuğu, onurlu ve eşit yurttaşlar olarak yaşayacağı bir hukukun tesis edilmesidir "dedi. Bakırhan, 22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına gelerek tokalaşmasını ve 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı 'demokratik toplum' çağrısını hatırlatarak, bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, sürecin başarısının mücadele ve toplumsal sahiplenmeye bağlı olduğunu söyledi.

'BAZI MADDELERE ŞERH KOYDUK'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin TBMM'de kurulan komisyona değinen Bakırhan, komisyonun bazı kararlar aldığını ancak bunların nihai ve bağlayıcı olmadığını belirtti. Komisyonun amacının, çatışmalı süreci sonlandıracak hukuki ve yasal zemini hazırlamak olduğunu kaydeden Bakırhan, DEM Parti'nin bazı maddelere şerh koyduğunu söyledi. "Kürt sorunu bir terör sorunu değil, demokrasi sorunudur" diyen Bakırhan, meselenin özgürlük, dil ve kimlik boyutları bulunduğunu ifade etti. Bakırhan, "Bizi yok sayan, meseleyi güvenlik parantezine sıkıştıran yaklaşımla aynı düşünmüyoruz" dedi.

'KÜRT MESELESİNİ ÇÖZEN BİR METİN DEĞİL'

Hazırlanan raporun Kürt meselesini çözen bir metin olmadığını, bir başlangıç niteliği taşıdığını ifade eden Bakırhan, olumlu maddelerin hayata geçirilmesinin toplumu rahatlatacağını söyledi. Meclis'in cesur adımlar atması gerektiğini belirten Bakırhan, sürecin iyi niyetle ele alınması çağrısında bulundu. Türkiye'nin barışı hak ettiğini dile getiren Bakırhan, "86 milyonun huzur içinde, demokratik zeminde yaşaması gerekiyor. Bizim görevimiz, bu barışı toplumsallaştırmaktır" diye konuştu. Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Türkiye

DEM Parti Barış Sürecini Değerlendirdi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
