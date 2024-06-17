DEM Parti'den CHP'ye bayram ziyareti - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

DEM Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, kayyum meselesinin genel olarak partisini huzursuz ettiğini dile getirdi.

17.06.2024 13:00
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DEM Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

"Normalleşme süreci birilerini rahatsız etti"

DEM Parti Milletvekili Çelenk: " (Kayyum meselesi) sizlerin de desteğiyle hep birlikte bir direnç geliştirirsek aşacağımızı düşünüyoruz"

ANKARA - DEM Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi devam ediyor. Bu çerçevede DEM Parti heyeti, bayram dolayısıyla CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk başkanlığındaki heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı.

Burada konuşan Çelenk, kayyum meselesinin genel olarak partisini huzursuz ettiğini dile getirerek, "Yeniden aynı dalgayı mı yaşayacağız diye huzursuz olduk. Olmasaydı, seçim sonrası yakaladığımız duyguyla bayrama girseydik, gerçekten çok güzel olacaktı. Buna sizlerin de desteğiyle hep birlikte bir direnç geliştirirsek aşacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birtakım iddialar, deliller varsa kimse soruşturulamaz, yargılanamaz değil"

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Deniz Yücel ise, bu yöntemlerle hiçbir şekilde sonuç alınamayacağını dile getirerek, "Geçmişte örnekleri var. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yine belli illerde o başarıyı sağladınız. Birtakım iddialar, deliller varsa kimse soruşturulamaz, yargılanamaz değil. İşin hukuki süreci ayrı, o süreç kendi mecranda ilerler. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında belediye kanununda yapılan değişiklik neticesinde kayyum uygulaması geldi. Halbuki orada seçilen belediye meclis üyeleri var. Normal şartlarda değişiklikten bir belediye başkanvekili seçiliyordu ama bunu kaldırdılar. Bir yargı kararı olmadan, dava olmadan sadece bir soruşturma açarak bunu yapabilmeleri demokrasi adına utanç verici" değerlendirmesinde bulundu.

"Öyle bir coğrafyada neredeyse eski bir dosyası olmayanı bulmak zor"

Yücel'in sözleri üzerine ise Çelenk, kayyum meselesinin bir darbe niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Sonuçta devam eden dosya meselesine baktığımız zaman bizim gibi hayatları 30 yıl akademide geçmişler insanlar bile Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandı. Öyle bir coğrafyada neredeyse eski bir dosyası olmayanı bulmak zor. Bu da sonuçta YSK tarafından onaylanarak bütün adaylıkların olduğu düşünülürse aslında hiçbir şey söylemiyor. Zaten belediye meclisleri bunu kendi içinden yapabilir. Hepimiz görüyoruz ki Van'da denendi, geri adım atıldı ama vazgeçilmedi. Sanırım kendi içlerindeki klikleşmenin de bir sonucu. Keşke bayram günü bunu değil başka şeyleri konuşuyor olsaydık" cevabını verdi.

"Normalleşme süreci birilerini rahatsız etti"

Yücel, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'nin normalleşmesi adına olumlu adımlar attığına dikkati çekerek, "Demokrasilerde iletişim, diyalog, ortak akıl, istişare ve uzlaşı olmazsa olmazdır. Bu birilerini de rahatsız etti, onu da hepimiz gözlemliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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