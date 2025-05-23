DEM Parti\'den Gelecek Partisi\'ne Ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile grup başkan vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ele alındı. TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil edilmesini sağlayacak bir yöntemin benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.