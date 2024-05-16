DEM Parti'den Kobani Davası kararlarına sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti'den Kobani Davası kararlarına sert tepki

Geniş Video İzle

Kobani Davası'nda verilen cezalara DEM Parti'den ilk tepki geldi. Partiden yapılan açıklamada ''Rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar, kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak'' ifadeleri kullanıldı.

16.05.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kobani Davası'nda verilen cezalarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada cezaların yıldıramayacağı ve kararla demokratik siyasete darbe vurulduğu vurgulandı.

"KUMPASLARINIZI ÇÖKERTECEĞİZ"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak!"

KOBANİ DAVASI'NDA KARARLAR AÇIKLANDI

Davada Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken; Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamasının ardından terör örgütü YPG/ PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi. Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 43 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

DEM Parti'den Kobani Davası kararlarına tepki: Cezalar bizleri yıldıramaz
DEM Parti\'den Kobani Davası kararlarına sert tepki

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Kobani Davası, DEM Parti, Kobani, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Kobani Davası kararlarına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • hakan sinan null: haine ne cezası veriliyor vatan hâinliğinin cezası tüm dünyada bellidir ama nedense Türkiye'de hapis cezası haine gereken cezayı vermezsen Osmanlınin son demlerinde olduğu gibi olur 42 6 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: Bu ülkenin En faşist Partisi Dem partidir 27 8 Yanıtla
  • TİMUR ÖZAY: verilen cezalar az gelmiş bence. rehin tutuluyor da ne demek. artıkları da toplasınlar. Yada bi daha ortaya çıksınlar da bu sefer yalnız rehin tutulmasinlar. ya devlet başa ya kuzgun leşe. teker teker her gün biri olmasın bir gün hepsi olsun. o birgün... 24 6 Yanıtla
  • Sabri İnce: Bir yerlere sırtınızı dayıyordunuz . Şimdi duvara dayanma sırası . 22 0 Yanıtla
  • Isa Ataman: Adalet yerini bulduysa hiç kimsenin itirazı olmaz yarası olan gocunur yaralı at gaşavu sesi dinler 13 1 Yanıtla
  • muzaffer doğan: devlet her zaman 18 yaşında az bile verilmiş 6 1 Yanıtla
  • Hakan Arslan: Hedef Turan kızıl Elma???????????? 0 0 Yanıtla

00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Kobani Davası kararlarına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement