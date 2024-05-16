DEM Parti\'den Kobani Davası kararlarına sert tepki

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti ), Kobani Davası 'nda verilen cezalarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada cezaların yıldıramayacağı ve kararla demokratik siyasete darbe vurulduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamasının ardından terör örgütü YPG/ PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi. Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 43 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.