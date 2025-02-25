DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Toplumsal uzlaşının kapısını aralıyoruz - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Toplumsal uzlaşının kapısını aralıyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında toplumsal uzlaşının sağlanması için büyük çaba gösterdiklerini belirtti. Kayyum atamalarına karşı çıkan Bakırhan, barış ve adalet talebinin arttığını vurguladı.

25.02.2025 16:33
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DEM Parti Grup toplantısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan:

"Toplumsal uzlaşının ve onurlu bir çözümün kapısını aralamak için büyük bir emek ve çaba sergiliyoruz"

ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Toplumsal uzlaşının ve onurlu bir çözümün kapısını aralamak için büyük bir emek ve çaba sergiliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında Kars Kağızman ilçe Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili, "Bu kayyım meselesinde mükerrer suç işlemeye devam ediyorlar. Bıkmadılar, yorulmadılar. Türkiye'nin, dünyanın, Orta Doğu'nun gündemi başka. Biz barışı nasıl sağlarız derken dur durak bilmeden kayyım atamaya devam ediyorlar. İnsanlar bir arada yaşıyor, sandık sonuçlarına saygı gösteriyor. Yerel yönetimlerimiz de kapsayıcı bir tutumda. Yine Kars gibi mozaik bir yerde, onun en güzel ilçelerinde birisi olan Kağızman'ı yine gasbettiler, kayyım atadılar. Malazgirt diye başlarız ama asıl Türklerin Anadolu'ya ilk girdiği yerlerden birisi Kars'tır, Kağızman'dır. Bir söz var, 'Ekmek yediğin sofraya bıçağını saplamayacaksın yoksa sana namert derler'. Yediğin sofraya ihanet etme diyor Kars'ın hakları. Kapıları kıran, hakların iradesini gasbeden anlayışı kınıyorum" şeklinde konuştu.

Bakırhan, bir dönüm noktasında olduklarını belirterek, "Türkiye ve Orta Doğu'da yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Tam umutlanıyoruz, beyefendiler başka başka şeyler yapmaya devam ediyorlar. Yaşar Kemal'in dediği gibi 'Demir olsaydık çürürdük, toprak olduk da dayandık'. Bu zulüm karşısında duran, kimliğini yaşatan Kürtlere, Alevilere, ötekilere bin selam olsun" ifadelerini kullandı.

Bakırhan şöyle konuştu:

"Toplumsal uzlaşının ve onurlu bir çözümün kapısını aralamak için büyük bir emek ve çaba sergiliyoruz. Herkesin gözü Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrilmiş durumda. Dünyanın dört bir yanından bize sorular geliyor. Büyük bir merak ve heyecan var. Milyonlarca insan 'Bu sefer çözüm olsun' diye dua ediyor. Bu halk artık barış istiyor. Artık yoruldu. Adalet, özgürlük istiyor. Sadece Çanakkale'den Ankara'ya kadar değil, Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Avustralya kıtasına kadar barışın diplomasisini yapıyoruz. Hevler ve Süleymaniye'deki temaslarımız çok verimli geçti. Ulusal birlik adına tarihi adımlar atıldı. Kürt halkının önemli liderlerinden Mesut Barzani, yaptığımız görüşmede Öcalan'ın çözüm perspektifine güçlü bir destek sunduğunu açıkça ifade etti. Bu tarihi bir duruştur. Kürtler bir arada. Kürt siyasetini ayrıştırma politikalarınıza rağmen Kürt siyasetçiler barıştan yana olduklarını söylediler. Bu tarihi duruşa kıymet verin."

Toplantı sonrası Bakırhan, Öcalan'dan gelecek çağrının görüntülü olmasına ilişkin soruya "Biz de daha sağlıklı, daha inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz. İktidarın Öcalan ile karar vereceği bir şeydir. Bunlar teknik meselelerdir" cevabını verdi. Mevzuata yönelik sıkıntının olacağına yönelik soruya Bakırhan, "Bir çok konuda mevzuat yarılıyor. Başka şartlar ortaya konuyor. Tarihi bir meselede yapılacak çağrı için ciddiyetine uygun bir formül bulunsun diyoruz" ifadelerini kullandı. Çağrının 28 Şubat'ta yapılacağı yönündeki duyumlara ilişkin de Bakırhan, "Bir çağrı olacak. Tarihi hakkında bir şey söyleyemem" dedi. Başvurunun yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya Bakırhan, "Başvuru yapılmıştır. Başvuruyu onlar yaptığı için bir şey diyemem" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tuncer Bakırhan, Yerel Yönetim, DEM Parti, Politika, Kayyum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Toplumsal uzlaşının kapısını aralıyoruz - Son Dakika

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