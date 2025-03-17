DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: "Çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme gerçekleşecek" - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: "Çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme gerçekleşecek"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye ilişkin, "Çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme gerçekleşecek" dedi.

17.03.2025 18:54
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye ilişkin, "Çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme gerçekleşecek" dedi.

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP ve AK Parti yetkilileri ile görüştükten sonra Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile birlikte açıklama yaptı. Bakırhan, "Toplumun diğer dinamikleriyle görüştük. Bu görüşmelerde elde ettiğimiz bilgileri, bulguları da her iki partideki heyette paylaştık, onlara ilettik. Yapmış olduğumuz görüşmelerde, gezilerde halkın ortaya koymuş olduğu düşüncelerde demokrasi ve hukuki adımların atılması en öncelikli talepler ve sorulardı. Bunu da görüştüğümüz partilere ilettik. İnsanlar güven ve güvencenin sağlanması konusunda çok yoğun talepler ileri sürdüler. Biz de bu sürecin selametle yürümesi için güven verici adımların, sürecin ilerlemesine uygun gereklerin yerine getirilmesi gerektiğini her iki partiyle de paylaştık. Adımların atılması halinde aslında Türkiye'nin hem küresel hem bölgesel düzeyde karşı karşıya kaldığı listelerden çok kolaylıkla, çok rahatlıkla korunabileceğini belirttik. Bu meseleleri tartıştık. Yine bu sürecin rahat bir şekilde yürümesi için gerekli olan kimi gerekleri anlatırken sayın Öcalan'ın çalışma ve iletişim koşulları düzenlenebilir dedik" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları ise, Bahçekli'nin açıklaması ve PKK'nın kongresini yapmasına ilişkin soru üzerine, "Sayın Bahçeli'nin evet dün yaptığı açıklamayı hep beraber takip ettik. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ettiğimizde kendisinin de dün basın yoluyla iletmiş olduğu mesajını MHP heyeti bizlere de bir kez daha aktardı. Biz buradan bir kez daha Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği başka partilerin de ifade ettiği PKK'nin silah bırakma meselesi. Bu konuyu biz hep beraber sizler basın emektarları da gayet yakından takip ediyor. Sayın Öcalan çağrısını yaptığı zaman bu sürecin nihayete erdirilebilmesi, PKK'nin kongresini toplayabilmesiyle ilgili kendisine düşen görev ve sorumlulukları bizlerle paylaşmıştı. Biz bunu kamuoyuna da paylaşmıştık. Aynı şekilde kendi örgütünden doğru kamuoyuna yapılan açıklama, koşulların oluşturulmasıyla ilgili özellikle şu an sınır ötesi operasyonların bir kısmı hala devam ediyor. Bir güvenlik meselesi olarak ifade ediyorlar. Güvenli ortamının sağlanması, güvenlik konusunda kaygı duyulmayacak koşulların sağlanmasıyla birlikte PKK'nın kendi çağrısını yapacağını, kongre çağrısını yapacağını biz de kamuoyunda yaptıkları açıklamaları da izledik. Sayın Öcalan'ın kongrede üstleneceği rolle ilgili hem kendi örgütünün hem kendisinin yaptığı açıklamalar çok paralel. Kendisi bizim 27 Şubat'ta İmralı'daki ziyaretimizde çok açık ifade etti. 'Kongreyi toplayabilecek güce ve bu kararı aldırabilecek güce sahip olan benim' demişti bize. Bunun için de kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılması, kendi örgütüne kongre toplayabilecekleri bir zeminin oluşması bakımından önünün açılması gerekiyor" diye konuştu.

Hatimoğulları, kayyum konusundaki soruya, "Ohal döneminde ihdas edilmiş bir kanuna dayanılarak ve aslında anayasada karşılığı olmayan bir kanuna dayanılarak bugüne kadar kayyum atamaları gerçekleşti. Elbette biz bu konudaki görüşlerimizi her iki siyasi partiyle de bugün görüştüğümüz hem AK Parti hem de MHP'yle bu Türkiye'nin demokratikleşmesi bağlamında kayyum konusu da gündem konularından biriydi. Bununla ilgili biz elbette net bir yanıt aldık diyemem kendilerinden" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili görüşlerinin önemine dikkat çekerek, "Bu konuda devletten ve yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı yürütmeyle beraber bu konuda pozitif adımların atılmasını beklemekteyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ile görüşmeye ilişkin soruya Hatimoğulları, "Çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme gerçekleşecek" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: 'Çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme gerçekleşecek' - Son Dakika

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