DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Irkçı ve milliyetçi akım ülkemize düşmanlık tohumları ekiyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Gökyüzü nasıl hepimizin ise yeryüzü de bütün insanlığındır. Irkçı ve milliyetçi akım, Orta Doğu ve Türkiye'yi giderek bir uçuruma sürüklüyor. Bu dalgayı arkasına almak isteyenler, ülkemize düşmanlık tohumları ekiyor." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, halkları tehdit eden ırkçı ve milliyetçi bir dalganın, dünyada ve Türkiye'de yükseldiğini ve bu dalganın oluşturduğu savaşın milyonlarca insanı yerinden ettiğini, insanları mülteci olarak başka yerlerde yaşamak zorunda bıraktığını kaydetti.

Mültecilerin, her türlü kötülüğün kaynağı olarak görüldüğünü dile getiren Bakırhan, "Gökyüzü nasıl hepimizin ise yeryüzü de bütün insanlığındır. Irkçı ve milliyetçi akım, Orta Doğu ve Türkiye'yi giderek bir uçuruma sürüklüyor. Bu dalgayı arkasına almak isteyenler, ülkemize düşmanlık tohumları ekiyor. Türk'ü Kürt'e, Arap'ı Fars'a, Sünni'yi Alevi'ye düşman etmeye yeminli siyaset tüccarları bu dönemde ortaya çıktı." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "ırkçı ve milliyetçi toplumsal sözleşmenin, Cumhuriyet'in ilk yüzyılında herkese kaybettirdiğini, bu çevrelerin ikinci yüzyılda da bir kez daha farklı inanç ve kimlikleri susturmak istediğini" savundu.

Bakırhan, "Kürtler olarak bir yüzyıl daha bizi yok sayan bu anlayışa teslim olmayacağız. Biz, Türk değiliz ama Türk halkıyla da bir sorunumuz yok. Bu bölgede Farslar, Araplar, Türkler hangi haklara sahiplerse aynı eşit haklara sahip olmak istiyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

Tuncer Bakırhan, milliyetçilerin ve ırkçıların, sürekli "beka" ve "terör" kavramını kullandığını ileri sürerek, "Kim fazla ırkçılık ve milliyetçilik yapıyorsa bilin ki arkasında sakladığı suç ve günahlar vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin en temel sorununun, Kürt sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye içerisinde çözülmesi gerektiğini belirten Bakırhan, yükselen ırkçı ve milliyetçi dalgaya karşı toplumu ancak barış ve demokrasinin bir arada tutabileceğini söyledi.

Yerel seçim öncesinde Iğdır, Kars, Siirt ve Hakkari gibi illere başka yerlerden seçmen taşındığını iddia eden Bakırhan, siyasi partilerin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Bakırhan, ihmali olan kamu görevlileri ve "sahte seçmenler" hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı.

Tuncer Bakırhan, toplantı çıkışında, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığına ilişkin bir soruya, "Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var, orada bunları değerlendireceğiz." yanıtını verdi.