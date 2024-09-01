DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt meselesi ciddi bir meseledir - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt meselesi ciddi bir meseledir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt meselesi ciddi bir meseledir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Kürt meselesinin Türkiye'nin demokrasisini, özgürlüğünü ve geleceğini ilgilendiren ciddi bir mesele olduğunu belirtti. Bakırhan, muhalefet partilerini sorumluluk almaya davet ederek, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesi için muhalefetin sorumluluk almasını istedi.

01.09.2024 21:12
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kürt meselesi ciddi bir meseledir. Türkiye'nin demokrasisini, özgürlüğünü, geleceğini ilgilendiren bir meseledir. Kürt meselesine sıradan yaklaşmayın. Bugün iktidarın böyle pervasızca yaklaşmasının sebebi, muhalefetin, muhalefet partilerinin Kürt meselesindeki planlarının, programlarının, çözüm önerilerinin olmamasıdır" dedi.

Van'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) öncülüğünde 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi. Mitingde konuşan Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti bölge milletvekilleri, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, KESK Genel Başkanı Ahmet Karagöz, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mitingin düzenlendiği alanda polis barikatları kuruldu, gelen vatandaşlar ise iki ayrı arama noktasından geçtikten sonra alana alındı. Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün güzel günlere vesile olmasını temenni ettiklerini belirtti.

'MUHALEFET PARTİLERİNİ SORUMLULUK OLMAYA DAVET EDİYORUM'

"Kürt meselesi ciddi bir meseledir" diyen Bakırhan, "Türkiye'nin demokrasisini, özgürlüğünü, geleceğini ilgilendiren bir meseledir. Kürt meselesine sıradan yaklaşmayın. Bugün iktidarın böyle pervasızca yaklaşmasının sebebi, muhalefetin, muhalefet partilerinin Kürt meselesindeki planlarının, programlarının, çözüm önerilerinin olmamasıdır. Bir an önce muhalefeti, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesi için sorumluluk almaya çağırıyorum. Muhalefeti Van'a, Amed'e, Dersim'e Kürtlerin yaşamış olduğu her yere davet ediyorum. Buyurun gelin. Kürtler ne istiyorsa kendileri karar versin" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Bakırhan, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Eş Başkanları ile barış güvercinlerini uçurdu. Miting, Kürt sanatçıların verdiği konserle son buldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt meselesi ciddi bir meseledir - Son Dakika

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