DEM Parti: İBB için yeni adaylarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız - Son Dakika
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Politika

DEM Parti: İBB için yeni adaylarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olmayacağını duyurmasının ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan DEM Parti, "Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır. İBB için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

07.02.2024 11:05  Güncelleme: 11:21
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB adayı olmayacağını açıkladı. Demirtaş'ın kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, DEM Parti'nin Demirtaş'ın geri adım atmasıyla İstanbul'da yeni bir aday çıkarıp çıkarmayacağı ise merak konusu oldu. Partiden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilirken, bu ifade partinin CHP ile ittifak yapmak yerine kendi adayını çıkarma konusunda ısrarcı olduğu şeklinde yorumlandı.

DEM PARTİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olmayacağını duyurmasının ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Partimiz, yerel seçim çalışmaları kapsamında kent uzlaşısının sağlanamadığı Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarıyla halkın huzuruna çıkma kararı almış ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştır.

"İSTANBUL İÇİN KAPSAMLI TARTIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ"

Tüm seçim bölgeleri arasında doğal olarak en fazla tartışılan yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu çerçevede partimiz de İstanbul'u özel olarak ele almış ve yetkili kurullarımızda kapsamlı tartışmalar yürütülmüştür.

"DEMİRTAŞ'IN DESTEĞİ BİZE BÜYÜK BİR GÜÇ KATMIŞTIR"

İstanbul için aday adayı olarak ismi geçen tüm kıymetli arkadaşlarımızın varlığı ve irade beyanı partimize, tabanımıza güç ve moral vermiştir. Bu isimler arasında kamuoyunda en çok yol arkadaşımız Sevgili Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkmıştır. Yoldaşımız Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimize verdiği destek hiç kuşkusuz bize büyük bir güç katmıştır.

"ADAY İSİMLERİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım'la sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

"PARTİMİZ DIŞINDA YAPILAN AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Sevgili Başak Demirtaş'a katkılarından ötürü olanca güvenimizle teşekkür ediyor, sürecin bundan sonraki kısmında da destek sunmaya devam edeceğini biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimizin resmi açıklamaları dışında cereyan eden hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini ve hiçbir spekülasyona zemin sunulmamasını özellikle rica ediyoruz. Demokrasi mücadelesinden taviz vermeden, cezaevlerindeki ve sürgündeki tüm yoldaşlarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

DEM Parti: İBB için yeni adaylarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ALI YANIK: Ne demiştik, 'Her nefeste adım adım, her sokakta senin adın' Seninleyiz Ekrem Başkan 59 110 Yanıtla
  • Alper006 : Gündemde kalmak için konuşuyorlar bunlar aday maday çıkartamazlar CHP isteklerini kabul eder seçime birlikte girerler 100 38 Yanıtla
  • Talip Konyali: millet bu numaralara tok..oyun oynamayın...seve seve ittifak yapacaksınız..ama herkes biliyor yapmıyormuş gibi göstereceksiniz..yalan mı... 71 19 Yanıtla
  • ALI YANIK: İBB'de ittifak yokta, birde olduğunu düşün iktidarın 8 parti ile ittifak yaptığı yerde muhalefet 1 parti ile yapsa ne olur? 19 29
  • osman şahin: İki seçimde DEM parti CHP yi destekledi DEM parti biz kimsenin marabası değiliz biz buyuz ve buradayız diyor adaylarımızı açıklıyoruz diyor başarılar dileriz ve İstanbul da destekleriz 7 7 Yanıtla
  • tansel çetinkaya: kandilden onay çıkmamış başağa 1 1 Yanıtla
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