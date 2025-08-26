Komisyon kurulduktan sonra ilk! DEM Parti heyeti İmralı\'ya gidiyor

DEM Parti heyeti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması sonrası perşembe günü İmralı'ya gidecek.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin, komisyon çalışmalarıyla ilgili Öcalan'a bilgi aktaracakları ve görüş alacakları belirtildi.

SON GÖRÜŞME 25 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, Öcalan ile en son 25 Temmuz'da görüşmüştü.

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, hafta sonu Van'da düzenlenen mitingde iktidara, "İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz? Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz?" diye seslenmişti. Heyetin yapacağı ziyarette Öcalan'a Meclis komisyonun ve DEM Parti'nin süreçle ilgili yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İmralı ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil. Yaklaşık bir aydır heyetimiz Ada'ya gidemedi" açıklamasını yaptı.