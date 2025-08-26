Komisyon kurulduktan sonra ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Komisyon kurulduktan sonra ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

Komisyon kurulduktan sonra ilk! DEM Parti heyeti İmralı\'ya gidiyor
26.08.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasının ardından perşembe günü ilk kez İmralı'ya gidecek. Heyetin, komisyon çalışmalarıyla ilgili Öcalan'a bilgi aktaracakları ve görüş alacakları belirtildi..

DEM Parti heyeti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması sonrası perşembe günü İmralı'ya gidecek.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin, komisyon çalışmalarıyla ilgili Öcalan'a bilgi aktaracakları ve görüş alacakları belirtildi.

SON GÖRÜŞME 25 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, Öcalan ile en son 25 Temmuz'da görüşmüştü.

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, hafta sonu Van'da düzenlenen mitingde iktidara, "İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz? Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz?" diye seslenmişti. Heyetin yapacağı ziyarette Öcalan'a Meclis komisyonun ve DEM Parti'nin süreçle ilgili yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İmralı ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil. Yaklaşık bir aydır heyetimiz Ada'ya gidemedi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Demokrasi, DEM Parti, Politika, İmralı, Son Dakika

Son Dakika Politika Komisyon kurulduktan sonra ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu
Kahreden anlar Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Dünya şokta Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı’ndaki yarışta kayboldu Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu
100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor
KAP geldi Süper Lig devinden bomba bir transfer daha KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek Flash Haber de listede TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede
15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
Hindistan’da muson yağmurları can aldı: 303 ölü Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü
Ahlat’ta konuşan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

06:50
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden aldı
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 10:51:04. #7.12#
SON DAKİKA: Komisyon kurulduktan sonra ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.