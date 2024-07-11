DEM Parti Milletvekili, kadınların barış süreçlerine aktif katılımını Meclis gündemine taşıyor

Politika

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, savaşların en çok kadınları hedef aldığını belirterek, "Bunun için biz kadınların barış süreçlerine aktif bir şekilde dahil olmasını sağlamayı bu Meclisin gündemine koymak istiyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Genel Görüşme yapılıyor.

DEM Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Özgül Saki, 29 yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa'da binlerce insanın tüm dünyanın gözü önünde katledildiğini söyledi.

Avrupa'nın orta yerinde yaşanan soykırımın bugün halen açıklığa kavuşturulamadığını ifade eden Saki, 2007'de Uluslararası Adalet Divanı tarafından yaşananların soykırım olarak tanımlandığını, sadece bazı sorumluların mahkum edildiğini söyledi.

Saki, etnik köken, dini inanç ve siyasal görüş fark etmeksizin soykırımlara karşı çıkılmadığı sürece hiçbir sonucun alınamayacağını tarihin defalarca gösterdiğine işaret ederek, "Srebrenitsa Soykırımı'nın bugün 29. yılı. Katledilen binlerce kadını ve insanı saygıyla anıyorum. Benzer tüm soykırımlar için öfkeyi, acıyı, mücadeleye dönüştürme sözü vererek ortak olarak tüm katliamların ve soykırımların hesaplarını sormak konusunda partim adına söz veriyorum." dedi.

Soykırımların farklı coğrafyalarda devam ettiğini belirten Saki, "Yeni katliamların ve soykırımların önüne geçmek için hakikati açığa çıkarmak gerekiyor. Gelin, tüm coğrafyadaki soykırımlara ilişkin tüm hakikati ortak mücadele ederek ortaya çıkartalım. Bundan sonra kadınlar ve hiçbir toplumsal kesim soykırımlara maruz bırakılmasın." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa'da yaşananların acısının hala derinden hissedildiğini söyledi. "Bugün her yerde bu ülkenin en üst bürokratları gezerek 'üçüncü dünya savaşı geldi, tam tepemizde' diyorlar ama aynı zamanda askeri anlaşmalar yapmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullanan Cupolo, savaşların en çok kadınları hedef aldığını belirtti.

Cupolo, "Bunun için biz kadınların barış süreçlerine aktif bir şekilde dahil olmasını sağlamayı bu Meclisin gündemine koymak istiyorum." dedi.