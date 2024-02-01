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DEM Parti kararını verdi! İstanbul'da Başak Demirtaş, Ankara'da ise Meral Danış Beştaş aday - Son Dakika
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Politika

DEM Parti kararını verdi! İstanbul'da Başak Demirtaş, Ankara'da ise Meral Danış Beştaş aday

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken, DEM Parti'nin özellikle İstanbul ve Ankara'dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olmuştu. Gelen son bilgilere göre; son dakika değişikliği olmazsa DEM Parti İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın adını açıklayacak.

01.02.2024 09:32  Güncelleme: 10:03
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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken DEM Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bu konuda nihai kararını veren parti yetkililerinin eğer bir son dakika değişikliği yaşanmazsa hafta sonu İstanbul için Başak Demirtaş, Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın adını açıklayacak.

AÇIKLAMAYI BAŞVURU KABUL ETTİLER

Muhalefete yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, konuyla ilgili kaleme aldığı köşe yazısında "Demirtaş, resmi başvuru yapmadı. Ancak DEM Parti kurulları cezaevi önünde yaptığı açıklamayı başvuru kabul ediyor. Demirtaş ile eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'nu eşbaşkan adayı olarak İstanbul'a düşünüyorlar. Demirtaş ile Kürtler ve kadınları, Kenanoğlu ile Türkler, Aleviler ve küskün CHP'lileri hedefliyorlar" ifadelerine yer verdi.

ANKARA'DA MERAL DANIŞ BEŞTAŞ İSMİ

DEM Parti'nin Ankara'da da seçime kendi adayı ile gireceğini belirten Saymaz, "Ankara'da DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Antalya'da Kemal Bülbül ve Bolu'da Veli Saçılık isimleri netleşti. Bülbül, Pir Sultan Abdal Derneği'nin eski başkanıydı. Saçılık ise sosyalist kimliğiyle biliniyor" dedi.

EN GÜÇLÜ SİNYALİ DÜN VERDİLER

Öte yandan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, dün Mecliste bir basın toplantısı düzenledi. İBB adaylığı için en güçlü isimlerden birinin Başak Demirtaş olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan birisi. Mayıs kampanyasını birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. Adaylığı önünde hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti kararını verdi! İstanbul\'da Başak Demirtaş, Ankara\'da ise Meral Danış Beştaş aday

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SON DAKİKA: DEM Parti kararını verdi! İstanbul'da Başak Demirtaş, Ankara'da ise Meral Danış Beştaş aday - Son Dakika
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