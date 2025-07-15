DEM Parti Sözcüsü Doğan, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti heyetinin 16 Temmuz'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 17 Temmuz Perşembe günü de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceğini bildirdi.

Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ayşegül Doğan, soru üzerine, MYK'de terör örgütü PKK'nın silahları teslim etmesine ilişkin sürecin değerlendirildiğini, bunun birçok bölgesel etkisinin olacağını ifade etti.

Bu sürece ciddiyetle yaklaşmak gerektiğini belirten Doğan, "DEM Parti olarak silahların tümden devre dışı bırakılması, Kürt sorununun demokratik çözümü için atılan bu tarihi adımın yüklediği sorumluluğun farkındayız." dedi.

Terörsüz Türkiye için Meclis'te kurulması planlanan komisyonun kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm siyasi partilere yönelik çağrısını önemsiyoruz. Meclis'te temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi partilerin, demokratik güçlerin bu sürecin bir adım daha ileriye taşınması için üzerine düşen sorumluluğu ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, 11 Temmuz'da atılan adımın dünya genelindeki barış süreçleri içinde örneği az bulunan bir gelişme olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye kendi modelini oluşturmaya yönelmiştir. Dünyada, silahlı mücadelenin onlarca yıl sürdüğü başka örneklerde silahların bu şekilde yakılarak imha edildiği bir süreç nadirdir. Bu nedenle söz konusu adım yalnızca simgesel değil, aynı zamanda tarihsel bir anlam taşımaktadır. Şimdi siyasetin ve toplumun üzerine düşenleri yapma zamanıdır. Bir silahlı mücadele dönemi sona ermiştir, yeni bir demokratik başlangıç yapmanın eşiğindeyiz."

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan DEM Parti heyetinin 16 Temmuz'da siyasi parti turlarına başlayacağını dile getiren Doğan, "İlk görüşme, Adalet Bakanı ile olacak. Daha önce ertelenen bir görüşmeydi. Ardından Gelecek Partisi ile bir görüşmeleri olacak. Aynı gün içinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir görüşme olacak. 17 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecekler. Tüm bu ziyaretlerden sonra da heyet, İmralı'ya gitmek için hazırlık yapacak."

Doğan, bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olup olmayacağını sorması üzerine, "Cumhurbaşkanı ile belirlenmiş bir görüşme yok. Yakın zamanda görüştüler." dedi.