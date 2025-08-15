DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'Sürecin Yasal Zemine Oturtulması Demokratik Siyasetin Olmazsa Olmazıdır' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'Sürecin Yasal Zemine Oturtulması Demokratik Siyasetin Olmazsa Olmazıdır'

DEM Parti Sözcüsü Doğan: \'Sürecin Yasal Zemine Oturtulması Demokratik Siyasetin Olmazsa Olmazıdır\'
15.08.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin TBMM'de kurulan komisyonun iş başında olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, "Ancak sürecin yasal zemine oturtulması ile zeminin hukuki düzenlemelerle desteklenmesi demokratik siyaset ve toplumsal barışın...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin TBMM'de kurulan komisyonun iş başında olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, "Ancak sürecin yasal zemine oturtulması ile zeminin hukuki düzenlemelerle desteklenmesi demokratik siyaset ve toplumsal barışın olmazsa olmazları" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmaların, sürecin ivme kazanması açısından önemli olduğunu ve komisyonun çalışma süresinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Doğan, "Kuşkusuz komisyon çalışmalarının hedeflerine ulaşabilmesi bazı gerekliliklere bağlı. Bu bağlamdaki en kritik başlık, sürecin başından beri ifade ettiğimiz gibi sürecin bir yasal zemine oturtulmasıdır. Elbette komisyonun işbaşında olması, yola koyulması, çoğulculuk ilkesinin gözetilmesi ve bunun bütün siyasi partiler tarafından kabul edilmesi, kararların, usulün, yöntemin, işleyişin mutabakatla sağlanıyor olması ve mutabakat arayışının komisyonun vazgeçilmez ilkesi haline dönüşmesi gibi gelişmeler memnuniyet vericidir. Ancak bu öngörülen süre ve sürecin yasal zemine oturtulması ile zeminin hukuki düzenlemelerle desteklenmesi demokratik siyaset ve toplumsal barışın olmazsa olmazları. Bunlar ancak eşitlik, adalet ve özgürlükle sağlanabilir" dedi.

'TOPLUMSALLAŞMAYI ŞEFFAFLIK KADAR ÖNEMSİYORUZ'

Komisyonun çoğulcu ve kapsayıcı bir şekilde çalışması gerektiğini söyleyen Doğan, yürütülen sürecin toplumun farklı kesimlerine ulaşmasının önemine işaret etti. Doğan, komisyonda dinlenmesi gerektiğini düşündükleri kişi ve kurumlara ilişkin listeyi Meclis Başkanlığı ile paylaştıklarını kaydederek, "Önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günü komisyon bu gündemle toplanarak dinlemelere ilişkin yöntemi ve takvimi belirleyecek. Hatta önümüzdeki hafta dinlemeler başlayacak. Kimler olacak ve nasıl olacak bu hafta başında netleşecek. Ancak bu liste komisyon ile paylaşıldıktan ve basına yansıdıktan sonra partimize ulaşan adı ve kurumu listede olan veya olmayan kurum ile kuruluşlar ulaştı. Listede yer almayan kuruluşlar bize ulaşarak deneyimlerini paylaşmak istediklerini belirtti, bu da çok değerli bir çabadır. Herkes komisyona deneyimlerini aktaramayabilir; ancak biz DEM Parti olarak başından beri ifade ettiğimiz çağrıyı yineleyelim; biz toplumsallaşmayı en az şeffaflık kadar önemsiyoruz ve bunların birbirinden ayrılamaz parçalar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Doğan, ayrıca bazı kesimlerin tehditkar ve üstenci bir bakış ile yürütülen süreci değerlendirdiklerini belirtti ve Türkiye'nin yeni bir dile ihtiyacı olduğunu söyledi.

'ADAYLIK ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMİYORUZ'

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 24'ncü kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamaları ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olabileceği yönündeki değerlendirmeler ile ilgili, "Türkiye'nin gündeminde ne bir seçim ne de bir seçim gündemi var. Dolayısıyla ortada böyle bir gündem yokken biz bunu adaylık üzerinden değerlendirmiyoruz" dedi.

CHP'nin, belediyelere yönelik yapılan operasyonlar nedeniyle komisyondan çekilme ihtimaline ilişkin tartışmalarla ilgili Doğan, "Böyle bir olasılık söz konusu mu bilmiyoruz; ancak gördüğümüz kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil, olmamasını da isteriz. CHP'nin komisyonda bulunmasını ve çoğulculuk ilkesinin önemini defalarca kez anlattık. Yalnızca bu çözüm arayışında değil bundan önceki çözüm arayışlarında da ana muhalefet partisinin rolü, bu tür süreçlerde oluşturabileceği sürükleyici, olumlu etki, toplumsallaşmadaki katkılarını çok değerli buluyoruz. O yüzden böyle bir ihtimal üzerine bir değerlendirme yapmak yerine başta CHP olmak üzere diğer siyasi partilerin komisyon çalışmalarına daha etkin bir biçimde katılmalarını bekliyoruz. Elbette bu çalışmaların yine öngörülen süre içinde bitmesi, hukuki düzenlemelerin yapılması, CHP'ye dönük operasyonları, kayyım uygulamalarını, seçmen iradesine müdahale ihtimallerini ortadan kaldırmak için bu komisyon önemlidir. Komisyon ismi ile öne çıkmalı, toplumsal dayanışmayı artırılmalı, eşit kardeşliği sağlamalı ve elbette adaleti tesis etmeli. O yüzden ihtiyacımız olan şey komisyondan çekilmek değil, orayı güçlendirmek. CHP'nin de böyle yaklaştığını düşünüyoruz, temennimiz de bu yönde" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Siyaset, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'Sürecin Yasal Zemine Oturtulması Demokratik Siyasetin Olmazsa Olmazıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
14:10
CHP’den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti’ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam
CHP'den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam
11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
19:30
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
19:24
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
19:09
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
18:59
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
18:35
Fenerbahçe’ye piyango Diego Carlos, Neymar’ın takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 14:20:18. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'Sürecin Yasal Zemine Oturtulması Demokratik Siyasetin Olmazsa Olmazıdır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.