DEM Parti Sözcüsü Doğan: \'Sürecin Yasal Zemine Oturtulması Demokratik Siyasetin Olmazsa Olmazıdır\'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin TBMM'de kurulan komisyonun iş başında olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, "Ancak sürecin yasal zemine oturtulması ile zeminin hukuki düzenlemelerle desteklenmesi demokratik siyaset ve toplumsal barışın olmazsa olmazları" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmaların, sürecin ivme kazanması açısından önemli olduğunu ve komisyonun çalışma süresinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Doğan, "Kuşkusuz komisyon çalışmalarının hedeflerine ulaşabilmesi bazı gerekliliklere bağlı. Bu bağlamdaki en kritik başlık, sürecin başından beri ifade ettiğimiz gibi sürecin bir yasal zemine oturtulmasıdır. Elbette komisyonun işbaşında olması, yola koyulması, çoğulculuk ilkesinin gözetilmesi ve bunun bütün siyasi partiler tarafından kabul edilmesi, kararların, usulün, yöntemin, işleyişin mutabakatla sağlanıyor olması ve mutabakat arayışının komisyonun vazgeçilmez ilkesi haline dönüşmesi gibi gelişmeler memnuniyet vericidir. Ancak bu öngörülen süre ve sürecin yasal zemine oturtulması ile zeminin hukuki düzenlemelerle desteklenmesi demokratik siyaset ve toplumsal barışın olmazsa olmazları. Bunlar ancak eşitlik, adalet ve özgürlükle sağlanabilir" dedi.

'TOPLUMSALLAŞMAYI ŞEFFAFLIK KADAR ÖNEMSİYORUZ'

Komisyonun çoğulcu ve kapsayıcı bir şekilde çalışması gerektiğini söyleyen Doğan, yürütülen sürecin toplumun farklı kesimlerine ulaşmasının önemine işaret etti. Doğan, komisyonda dinlenmesi gerektiğini düşündükleri kişi ve kurumlara ilişkin listeyi Meclis Başkanlığı ile paylaştıklarını kaydederek, "Önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günü komisyon bu gündemle toplanarak dinlemelere ilişkin yöntemi ve takvimi belirleyecek. Hatta önümüzdeki hafta dinlemeler başlayacak. Kimler olacak ve nasıl olacak bu hafta başında netleşecek. Ancak bu liste komisyon ile paylaşıldıktan ve basına yansıdıktan sonra partimize ulaşan adı ve kurumu listede olan veya olmayan kurum ile kuruluşlar ulaştı. Listede yer almayan kuruluşlar bize ulaşarak deneyimlerini paylaşmak istediklerini belirtti, bu da çok değerli bir çabadır. Herkes komisyona deneyimlerini aktaramayabilir; ancak biz DEM Parti olarak başından beri ifade ettiğimiz çağrıyı yineleyelim; biz toplumsallaşmayı en az şeffaflık kadar önemsiyoruz ve bunların birbirinden ayrılamaz parçalar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Doğan, ayrıca bazı kesimlerin tehditkar ve üstenci bir bakış ile yürütülen süreci değerlendirdiklerini belirtti ve Türkiye'nin yeni bir dile ihtiyacı olduğunu söyledi.

'ADAYLIK ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMİYORUZ'

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 24'ncü kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamaları ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olabileceği yönündeki değerlendirmeler ile ilgili, "Türkiye'nin gündeminde ne bir seçim ne de bir seçim gündemi var. Dolayısıyla ortada böyle bir gündem yokken biz bunu adaylık üzerinden değerlendirmiyoruz" dedi.

CHP'nin, belediyelere yönelik yapılan operasyonlar nedeniyle komisyondan çekilme ihtimaline ilişkin tartışmalarla ilgili Doğan, "Böyle bir olasılık söz konusu mu bilmiyoruz; ancak gördüğümüz kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil, olmamasını da isteriz. CHP'nin komisyonda bulunmasını ve çoğulculuk ilkesinin önemini defalarca kez anlattık. Yalnızca bu çözüm arayışında değil bundan önceki çözüm arayışlarında da ana muhalefet partisinin rolü, bu tür süreçlerde oluşturabileceği sürükleyici, olumlu etki, toplumsallaşmadaki katkılarını çok değerli buluyoruz. O yüzden böyle bir ihtimal üzerine bir değerlendirme yapmak yerine başta CHP olmak üzere diğer siyasi partilerin komisyon çalışmalarına daha etkin bir biçimde katılmalarını bekliyoruz. Elbette bu çalışmaların yine öngörülen süre içinde bitmesi, hukuki düzenlemelerin yapılması, CHP'ye dönük operasyonları, kayyım uygulamalarını, seçmen iradesine müdahale ihtimallerini ortadan kaldırmak için bu komisyon önemlidir. Komisyon ismi ile öne çıkmalı, toplumsal dayanışmayı artırılmalı, eşit kardeşliği sağlamalı ve elbette adaleti tesis etmeli. O yüzden ihtiyacımız olan şey komisyondan çekilmek değil, orayı güçlendirmek. CHP'nin de böyle yaklaştığını düşünüyoruz, temennimiz de bu yönde" değerlendirmesinde bulundu.