DEM Partisi Eş Genel Başkanları Saadet Partisini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

DEM Partisi Eş Genel Başkanları Saadet Partisini ziyaret etti

DEM Partisi Eş Genel Başkanları Saadet Partisini ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisini ziyaret ederek, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin gündemi, bölge ve Ortadoğu sorunları, yeni anayasa meselesi ve ekonomik kriz gibi konular ele alındı.

08.05.2024 19:47
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisini ziyaret ederek, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, dostane bir ortamda sıcak sohbet edildiğini belirterek, Türkiye'nin gündeminin konuşulduğunu kaydetti.

Bölge ve Ortadoğu, İsrail- Filistin çatışmaları üzerine konuşulduğunu ve yeni anayasa meselesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Bakırhan, Türkiye ve bölgedeki sorunların diyalog ve müzakere zemininde çözülebilmesi için, ilerleyen günlerde muhalefetin daha fazla bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Hatimoğulları da sıcak sohbet ve ev sahipliği için Karamollaoğlu ve heyetine teşekkürlerini ileterek, görüşmede, 31 Mart seçimlerinden sonra oluşan iklimin değerlendirilerek, ilerleyen süreçte muhalefet olarak daha güçlü bir birliktelikle neler yapılabileceğinin konuşulduğunu söyledi.

Türkiye'nin sorunlarını tek tek konuşmak üzere ziyaretlerde bulunmaya devam ettiklerini belirten Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en temel sorunlarından biri olan ekonomik krizi, açlık ve yoksulluğu konuştuk. Türkiye'de 50 milyon insanın açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığı bir dönemde, artık bu sürecin alarm verdiğini ve bu konuda siyasete düşen çok büyük görevler olduğunu, bu görevlerin nasıl yerine getirilebileceğini konuştuk. Bütün siyasi partilerle olduğu gibi bugün de Saadet Partisi heyetiyle bunları değerlendirdik."

Anayasa yapım sürecinde bir yol temizliği olmalı

Hatimoğulları, anayasa yapım sürecine girilecekse ve bir demokratik anayasa yapım sürecinden bahsedilecekse, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar çerçevesinde bir yol temizliği olması gerektiğini belirtti.

Filistin halkının yaşadıklarını, Gazze ve Refah Sınır Kapısındaki operasyonların değerlendirildiğine de değinen Hatimoğulları, "Buradan bir kez daha mesajımızı bütün Türkiye, Orta Doğu ve dünya halklarına veriyoruz. İsrail, Filistin işgalinden vazgeçmelidir. Ülkelerin, Mısır'ın, Katar'ın aracılık yaptığı ateşkesle ilgili Hamas'ın yaptığı değerlendirme ve açıklama dikkate alınmalıdır. Ateşkes talebine kulak verilmelidir. Halkların bu konuda ne söylediği dikkate alınmalıdır. Derhal ateşkes olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Anayasada bir takım değişikliklerin yapılması gündemde. Gördüğümüz kadarıyla, iktidar da bu konuda bir takım adımlar atma peşinde. Bizim bu münasebetlerimizin bundan sonrada devam etmesine ihtiyaç var, arkadaşlarımız da bunu arzu ediyorlar. Mecliste, gruplar arasında bu ve benzer konuların ele alınabilmesi için dirsek temasına, belki komisyon kurulmasına da ihtiyaç duyulabilir." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Partisi Eş Genel Başkanları Saadet Partisini ziyaret etti - Son Dakika

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