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Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün - Son Dakika

Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün

14.01.2022 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Öcalan arasında bir hesaplaşma yaşanacağını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Demirtaş, "Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, BAĞIMSIZ yargıya hesap verir. Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"BUNLARIN GÖĞSÜNDEKİ ŞEREF MADALYASI DAĞA KAÇIRDIĞI YAVRULAR"

" PKK'nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Öcalan'la Demirtaş arasında "hesaplaşma" olduğunu iddia etmişti.

"ONLARIN KENDİ İÇLERİNDE AYRI BİR HESAPLAŞMALARI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" demişti.

DEMİRTAŞ'TAN ERDOĞAN'A YANIT: SİYASETÇİLER BAĞIMSIZ YARGIYA HESAP VERİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, Bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün" dedi.

Demirtaş'tan Erdoğan'ın 'İmralı' iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
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Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Demirtaş'tan Erdoğan'ın 'hesaplaşma' iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün - Son Dakika
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