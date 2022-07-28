Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi 'nde düzenlenen kongrede konuşma yapan Uysal, ülkede usulsüzlük ve yolsuzlukların yaşandığı bir dönem olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, Demokrat Parti, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Muğla İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

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