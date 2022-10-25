Demokrat Parti (DP) lideri Uysal yanıtladı: Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması adaylığını engeller mi?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği programda iş dünyası temsilcileri ve dernek üyeleriyle buluştu. Uysal, programın ardından katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

"ELLERİ KALDIRARAK OYLAMA YAPMIYORUZ"

Bir katılımcının "Altılı masada kararları oy birliği ile mi oy çokluğu ile mi alıyorsunuz?" sorusunu Uysal, "Elleri kaldırarak oylama yapmıyoruz. Ortak bir paydayı inşa etmeye çalışıyoruz. 'Bir araya gelinemez' denilenler demokrasi, hukuk ortak paydasında bir araya geldi. O açıdan böyle bir sayısal oylama yapmıyoruz" diye cevapladı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİ OLMASI ADAYLIĞINA ENGEL Mİ?"

Uysal, bir katılımcının "Altılı masanın adayı belli mi? CHP Genel Başkanı adaylığını açıklarsa etnik kökeninden dolayı adaylığı dezavantaj olur mu?" sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Bir paket programı milletin önüne koyma hedefindeyiz adayıyla, kadrosuyla. Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve parlamento rekabeti var. Öne cumhurbaşkanlığı seçimleri çıkıyor. Siyasi partilerin liderlerinin icracı iddiaları, hüviyetleri dolayısıyla bu süreçte aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere sayın Akşener ki bu süreçte çok önemli vazifeler gördüler.

"PAKET PROGRAMLA BU SÜREÇTEN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ"

İktidarın kimlik sahalarına, mahallere hapsetme siyaseti dolayısıyla toplumumuzun kimi kesimlerinde gelişen bu endişeleri anlamakla beraber bu ortak paydada, adayıyla, kadrosuyla, programıyla ortaya koyduğu paket programla bu süreçten başarıyla çıkacağımız kanaatindeyim."