Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, CHP İlçe Teşkilatı'nda Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi - Son Dakika
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Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, CHP İlçe Teşkilatı'nda Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi

22.05.2023 14:03

Millet İttifakı'nın ortağı Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, CHP'nin Muğla Dalaman İlçe Teşkilatı'na gitti. Burada cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Uysal, "Seçimler milletin kendi kaderine hakim olduğu gündür. O nedenle 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Türk milletinin kendi kaderine hakim olduğunu hep beraber göstermeliyiz." ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadı. Bu durumda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

CHP TEŞKİLATINI DA ZİYARET ETTİ

Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken, milletvekili seçimlerine CHP listesinden girerek Meclis'e 3 vekil sokan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Muğla'da ziyaretlerde bulundu. CHP'nin Muğla Dalaman İlçe Teşkilatı'na giden Uysal'ın, burada cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemesi dikkat çekti.

"MİLLETİN KADERİNE HAKİM OLDUĞU GÜNDÜR"

Uysal, "Biz siyaseti şeref için yapıyoruz, inandığımız değerler için yapıyoruz. Yoksa bütün bu dayatmalara karşı inandığımızı bu topraklarda taşıyacağız. Bu bayrağı taşıyacağız. Kendimizden sonra gelen nesillere bu vatan toprağının bir çakıl taşını bile eksiksiz emanet etmek için mücadele veriyoruz. O yüzden diyoruz ki vatan demek toprak demek... Seçimler milletin kendi kaderine hakim olduğu gündür. O nedenle 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Türk milletinin kendi kaderine hakim olduğunu hep beraber göstermeliyiz." dedi.

GÜNDEM OLDU

Uysal'ın CHP teşkilatı yerine sokakta vatandaşlarla bir araya gelerek oy istemesi gerektiğini düşünen sosyal medya kullanıcıları ise çok sayıda yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

YORUMLAR
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Gültekin Uysal, CHP İlçe Teşkilatı'nda Kılıçdaroğlu'na oy istedi Gültekin Uysal, CHP İlçe Teşkilatı'nda Kılıçdaroğlu'na oy istedi

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Son Dakika Politika Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, CHP İlçe Teşkilatı'nda Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, CHP İlçe Teşkilatı'nda Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi - Son Dakika
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