DDK Başkanı: Denetim, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DDK Başkanı: Denetim, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur

DDK Başkanı: Denetim, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur
24.06.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik için hukuk politikaları ile denetim faaliyetlerinin stratejik önemine vurgu yaptı. Ayrıca Denetim Bilgi Sistemi'nin oluşturulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının yaygınlaştırılması ve kamu hizmet sunumu kapasitesinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu hedeflere ulaşılmasında hukuk politikaları ile denetim faaliyetleri birbirini tamamlayan iki stratejik alan olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Tanrıkulu, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığındaki Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Tanrıkulu, denetim faaliyetlerinin, kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi ile devlet teşkilatının düzenli, uyumlu ve etkin bir şekilde işlemesine katkı sunan önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimleri ile Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler yapıldığını anımsatan Tanrıkulu, DDK'nin, üst denetleme organı olarak, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek, kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak gibi görevlerinin bulunduğunu söyledi.

Hukuk devletinde idarenin asli bir unsuru olan denetimin, kamu yönetiminin gelişmesine her alanda katkı sunabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Tanrıkulu, denetim açığının ise kaynakların kötü kullanılmasına, kalitesiz ve yetersiz hizmet sunumuna sebep olacağına işaret etti.

Etkin bir denetim için uluslararası standartlar ve teknolojik imkanlar çerçevesinde bu alandaki uygulamaların sürekli geliştirilmesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, "Bu anlamda denetim, idarenin hukuka uygunluğunu temin eden, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını güvence altına alan ve kamu hizmetlerinin kalitesini artıran vazgeçilmez bir yönetim fonksiyonu olmakla birlikte, yönetime rehberlik eden ve kurumsal gelişime katkı sunan stratejik bir araç niteliği taşımaktadır." diye konuştu.

Dünyada hız kazanan dijital dönüşümün, denetim yaklaşımlarının yeniden ele alınmasını, denetim standartları ile metotlarında kapsamlı revizyon yapılmasını zorunlu kıldığını dile getiren Tanrıkulu, "Yapay zeka temelinde gelişen dijital teknolojilerin kullanılması, denetimlerin daha hızlı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı yürütülmesine imkan tanıyarak, yönetime ve ilgili taraflara önemli ölçüde katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Denetim Bilgi Sistemi oluşturuldu"

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde denetim faaliyetlerinin etkinliği ve koordinasyonu kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 26 Kasım 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" konulu Genelge ile kamu yönetiminde ve denetim alanında yeni bir sayfa açıldığını anımsattı.

Vatandaş odaklı yönetim ve etkin denetim temalı genelgede, tüm denetim faaliyetlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğinin vurgulandığını aktaran Tanrıkulu, bu çerçevede eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin, vatandaş memnuniyetini artıran bir anlayışla sunulmasının esas olduğunun, her türlü faaliyetin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve denetlenmesi gerektiğinin ifade edildiğini kaydetti.

Ayrıca, kamu hizmet sunum kapasitesini geliştirmek için rehberlik esaslı denetim yapılması ve denetimde teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesinin de hedeflendiğini dile getiren Tanrıkulu, "Genelge uyarınca, rehberlik, teftiş ve denetim birimlerinin çalışmalarının takibi ve koordinasyonuyla ilgili işlemler Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bu itibarla, denetim birimlerinin yıllık çalışma programları, faaliyet raporları ve diğer çalışmalarının düzenli izlenmesi ve değerlendirilmesi için Denetim Bilgi Sistemi oluşturulmuştur." dedi.

"Denetim faaliyetlerinin sonuçları analiz edildi"

Denetim faaliyetlerinin koordinasyonu çalışmaları kapsamında hazırlanan "Kamu Kurumlarının Denetim Faaliyetlerini Değerlendirme Raporu"nun kamu denetim sisteminin mevcut durumunu ve geleceğine ilişkin yaklaşımları çok boyutlu bir bakış açısıyla ortaya koyduğunu belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Raporda, bakanlıklar ve kamu kurumları bünyesindeki 103 denetim biriminin teşkilat yapısı ve işleyişi, faaliyet alanları, koordinasyon ve uyumlaştırma düzeyi, dijital dönüşüm kapasiteleri ile denetim faaliyetlerinin sonuçları analiz edilmiştir. Kamu kurumlarının rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetleri, yıllık faaliyet raporları ile çalışma programları esas alınarak analiz edilmiş, denetim kapasitesi, planlama bilgileri ve uygulama sonuçları detaylı biçimde değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, gıda ve ürün güvenliğinden fahiş fiyat denetimine, iş sağlığı ve güvenliğinden vergi denetimine kadar vatandaşlarımızın günlük hayatını etkileyen uygulamalar da ayrı başlıklar altında incelenmiştir.

Raporda ayrıca, insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi, dijital denetim altyapısının güçlendirilmesi, denetim süreçlerinin iyileştirilmesi ile ortak denetim kültürünün yaygınlaştırılması hususları kamu denetim sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik öncelikli öneriler olarak belirlenmiştir."

"Güçlü hukuk düzeni, etkin denetim mekanizmasıyla mümkün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefleri kapsamında, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılmasının, vatandaş odaklı hizmet anlayışının yaygınlaştırılması ve kamu hizmet sunumu kapasitesinin geliştirilmesinin önem arz ettiğini vurgulayan Tanrıkulu, şunları ifade etti:

"Bu hedeflere ulaşılmasında hukuk politikaları ile denetim faaliyetleri birbirini tamamlayan iki stratejik alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü güçlü bir hukuk düzeni, ancak etkin bir denetim mekanizmasıyla mümkün olacaktır. Denetim faaliyetlerinde ulaşılan tespit ve önerilerin, hukuk politikalarının oluşturulmasına, Kurul tarafından geliştirilen strateji ve politikaların da kamu yönetimi ve denetiminin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Tanrıkulu, toplantıda ele alınacak çalışma konularına dair görüşlerin kendileri için kıymetli olacağını kaydetti.

"DDK, idarenin hukuka uygunluğunun üst düzey teminatıdır"

Mehmet Uçum ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin 8. yılı tamamlanırken, idarenin tüm kurum ve kuruluşlarının istikrarla tüm gayretlerini ortaya koyarak çalıştığını söyledi.

İdarenin çalışmalarının denetlenmesinin ise hukuk devletinde en önemli gerekliliklerden biri olduğunun altını çizen Uçum, denetim mekanizmalarının hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarından olduğunu vurguladı.

Mehmet Uçum şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizle birlikte idarenin tüm iş ve işlemlerinin denetiminin daha mümkün kılındığını, iyi yönetişim ve şeffaflık ilkelerinin idareye yansımasının daha kolaylaştığını tecrübe ediyoruz. Güven veren idare için etkin denetim şarttır. Devlet Denetleme Kurulu'muz, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin en üst düzey teminatıdır. Zira, denetim faaliyetlerini kurumlar üstü bir şekilde, bizzat sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla yürüten Devlet Denetleme Kurulu'muzun idarenin içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler gibi birçok kurumda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapması sebebiyle oldukça önemli ve kritik bir görev ile sorumluluk üstlenmektedir."

Hukuk Politikaları Kurulu olarak daha önce Devlet Denetleme Kurulu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişinin değerlendirilmesi, hükümet sistemine göre kurumların güncellenmesi ve hazırlanması konuları gibi pek çok alanda oldukça verimli ortak çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Uçum, "Kurullarımız arasındaki işbirliğinin ilerleyen aşamalarda daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Kurul'un çok yoğun bir gündemi var"

Hukuk Politikaları Kurulu'nun çok yoğun bir gündemi olduğunu dile getiren Uçum, "Sizinle bundan sonraki dönemde de çok verimli bir işbirliği yapacağımıza, devlet denetleme alanında ihtiyaç duyulan hukuk politikalarını birlikte üreteceğimize, bu suretle vatandaşlarımızın huzuru ve idareye güveninin güçlendirilmesine elimizden geldiğince katkı yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıda, DDK tarafından "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denetim" konulu bir sunum yapıldı.

Toplantıya, Hukuk Politikaları Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Devlet Denetleme Kurumu, Dijital Dönüşüm, Çankaya Köşkü, Teknoloji, Politika, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika DDK Başkanı: Denetim, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Fransa’da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü
Donald Trump insafa geldi ABD’den İran’a izin Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı
Resmi teklif yapıldı Fenerbahçe’den istiyor Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
İtalya’nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı
Serkan Reçber, Amedspor’dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı
Donald Trump’tan kürsüde ilginç hareketler Donald Trump'tan kürsüde ilginç hareketler
AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda’da “Terörsüz Türkiye“ vizyonunu anlattı AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda'da "Terörsüz Türkiye" vizyonunu anlattı
Hiç şaşırmayacaksınız Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Bodrum’daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi’den Bodrum'daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi'den
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

19:31
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
18:34
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:56
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
17:12
Sergen Yalçın’ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı
Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
12:54
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
12:54
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 19:38:43. #7.12#
SON DAKİKA: DDK Başkanı: Denetim, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.