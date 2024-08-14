AK Parti Denizli İl Teşkilatı, Partinin 23. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, Partinin 23. Yıldönümünü Kutladı

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, Partinin 23. Yıldönümünü Kutladı

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle bir araya geldi. Toplantıda parti tanıtım filmi izlendi ve İl Başkanı Yücel Güngör, partinin Türkiye'ye kazandırdığı eserlere vurgu yaparak, milletin iradesine saygılarını dile getirdi. Program, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılımcılara seslenmesiyle sona erdi.

14.08.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Teşkilatı, AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.

AK Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, önceki dönem Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, milletvekilleri ve partililer katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından parti tanıtım ve medya başkanlığının hazırladığı tanıtım filmi katılımcılara izletildi.

AK Parti'ni Türkiye 100 yılına yakışır eserler kazandırmaya devam ettiğine işaret eden İl Başkanı Yücel Güngör, "Bundan 23 yıl öncede çok sıcaktı Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partimiz kuruldu. Benim ömrüm bu partide geçti. Sandık başkanı olarak başladığım parti serüvenim çeşitli görevlerle devam ederek bugün il başkanlığına geldik.28 Şubatın ağır dönemlerinde her türlü baskıya rağmen bu memleket için bu partiyi kuracağız diyen kurucuları yöneticilerimizin ellerinden öpüyorum. Recep Tayyip Erdoğan ve O'na inanlar kazanan taraf oldu. Bu şarkı burada bitmeyecek. Partimizin ilk kurucu il başkanı Mehmet Yüksektepe, Şahin Tin, Osman Yüceliş abilerim buradalar. Avni Örki başkanım buradadır. Ankara'da olanların da sizlere selamları var. Bizim sicil amirimiz milletimizdir. Biz emri sadece milletimizden aldık, almaya devam edeceğiz. Milletin adamı olan Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Güngör, partinin kuruluş sürecinden başlayarak partinin aşama aşama ilerleyişini anlattı. Yerel seçimlerinin sonuçlarını da değerlendiren Güngör, milletin iradesine saygılı olduklarını, çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Program AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle partililere seslenişiyle program sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Denizli İl Teşkilatı, Partinin 23. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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