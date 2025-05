Denizli ve Azerbaycan Arasında Kardeş Şehir Protokolü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesi ile Azerbaycan'ın Bilesuvar bölgesi arasında imzalanan "Kardeş Şehirler" protokolü kapsamında, Kaymakam Yıldırım ve Başkan Arslan başkanlığındaki heyet Bilesuvar'a ziyarette bulundu.

Kardeş şehir Bilesuvar'a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve belediye meclis üyeleri, ilk olarak Haydar Aliyev Parkı'nda Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in anıtını ziyaret ederek, abideye gül bıraktı.

Çameli heyeti, Bilesuvar İlçe İcra Hakimiyetinde gerçekleşen resmi görüşmede, Bilesuvar İlçe İcra Hakimiyyeti Başkanı Faiq Qubatov tarafından karşılandı. Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik bağları ve iş birliği imkanları ele alındı.

Faiq Qubatov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendiğini vurgulayarak, bu tür ziyaretlerin kardeşlik ve dayanışmaya katkı sağladığını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür" sözlerine atıfta bulunan Qubatov, iki ülkenin her zaman yan yana olduğunu belirtti.

Toplantıda konuşan Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, ilişkilerin her yönden daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade ettiler.

Görüşmede iş birliği umutları, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, karşılıklı hediyelerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DENİZLİ