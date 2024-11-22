Deprem Bölgesine Konut Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Deprem Bölgesine Konut Müjdesi

Deprem Bölgesine Konut Müjdesi

Bakan Kurum, yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 sonunda ise 453 bin konut teslim edileceğini açıkladı.

22.11.2024 17:23
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki yeniden inşa ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm seferberliği ile ilgili bilgiler verdi. Konuk Bakan ise Türkiye'nin deprem bölgesindeki çalışmalarından övgüyle bahsetti. Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği konuları ve Türkiye'nin 2026 yılında gerçekleşecek COP31 başkanlığına adaylığı ele alındı.

"Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz"

Malta'ya 6 Şubat depremleri sonrası gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin "Her Yerinde Kentsel Dönüşüm Seferberliği" kapsamında 12 yılda yaklaşık 2 milyon bağımsız bölümde yaşayan 8 milyonu aşkın kişinin güvenli konutlara kavuştuğunu belirten Bakan Kurum, çalışmalar kapsamında yaklaşık 2,3 milyon yeni bağımsız bölümün inşa edildiğini, 400 bin bağımsız bölümün de dönüşüm sürecinin devam ettiğini kaydetti. Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında ise 21 yılda yaklaşık 1,5 milyon konutun teslim edildiğini dile getirdi. Bakan Galdes'in depremde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yaptığı ziyarete değinen Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin planlı kentleşme çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaştı.

Maltalı Bakan Galdes: "İnsanlar kısa sürede evlerine taşınmış"

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes ise Türkiye'de çok iyi ağırlandığını belirterek Bakan Kurum'u ülkesine davet etti. Galdes, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarından övgüyle bahsederek, "Gaziantep'e gittik. Evler bitmiş. Türkiye hükümeti sayesinde insanlar kısa sürede evlerine taşınmış. Yeni evlerin daha iyi bir yaşam kalitesi sunduğunu gördüm" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak isteriz"

Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getiren Galdes, "Bizim de konut projemiz var. Afet müdahale planı hazırlıyoruz. Bu konuda Türkiye'nin bilgi birikiminden yararlanmak isteriz" şeklinde konuştu. Bakan Galdes, Türkiye'nin COP31 Başkanlığına adaylığı için destek vereceklerini beyan etti. Bakan Kurum da ziyaret için Bakan Galdes'e teşekkür ederek, Türkiye'nin her alanda iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet"

Bakan Galdes 2 gün önce ziyaret ettiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutlarını yerinde görüp Türkiye'den övgü ile bahsederek, "Bizim için muazzam bir tecrübe oldu. Bu kadar yıkıcı bir doğal afetin, depremin akabinde, bu kadar kısa bir süre içerisinde kalıcı konutların tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiş olabilmesi bir yıl gibi çok kısa bir zamanda, ortaya konulan dayanışma, seferberlik ruhu, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu gösteriyor. Böyle zor zamanlarda vatandaşının dertlerine çare olabilme refleksinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yetkililerini, Toplu Konut İdaresi'ni bu yaptıkları çok kaliteli iş için tebrik etmek isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Murat Kurum, Politika, Ekonomi, Türkiye, Deprem, Çevre, Malta, Son Dakika

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