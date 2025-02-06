Depremlerden etkilenen 11 ilde Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphaneleri kurulacak - Son Dakika
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Politika

Depremlerden etkilenen 11 ilde Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphaneleri kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kütüphaneler kurulması için çalışmalarda sona...

06.02.2025 15:34
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kütüphaneler kurulması için çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Usta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Usta, 6 Şubat 2023'te meydena gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kütüphaneler kurulması için çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti. Usta şu ifadeleri kullandı:

"Bir toplumun geleceğini şekillendiren en büyük miras, ilim ve irfan yolunda yapılan yatırımlardır. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde hayata geçirilen Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanelerini sadece binalardan ibaret düşünmek doğru değil. Bu kütüphaneler, yeni nesillere umut aşılayan, bilginin ışığını yakan mekanlar olacaktır Allah'ın izniyle. Bu kıymetli projede Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin güçlü liderliği ile sona yaklaşıyoruz. Şule Yüksel Şenler ablamızın kalemiyle çizdiği manevi mirası Türkiye'nin dört bir yanında gururla yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler inanıyoruz ki okuyan, düşünen ve üreten bir nesil, Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü ve daha aydınlık kılacaktır. Aziz milletimizin irfanını, evlatlarımızın geleceğini ihya etmek için gece gündüz demeden tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yolda bizlere omuz veren, yolumuzu aydınlatan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Şule Yüksel Şenler Vakfımızın Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Yaralarımızı sararken geleceğimizi ilimle, kitapla ve güçlü bir iradeyle inşa etmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize sabr-ı cemil diliyorum. Rabbim bu acıları aziz milletimize bir daha yaşatmasın." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Depremlerden etkilenen 11 ilde Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphaneleri kurulacak - Son Dakika

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