Dervişoğlu: Açıklayın haramzadelerin kimler olduğunu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin "Adalet Bakanı diyor ki, 'Kapsamlı bir suç yapılanması var.' Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da diyor ki, 'Hiç ummadığımız insanlar, bu işlerin işine girmişler.' Mademki hiç ummadığınız insanlar bu işe bulaşmış, işi niye millete bırakıyorsunuz? Açıklayın haramzadelerin kimler olduğunu, neden saklıyorsunuz?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen 'İhanete, Vurguna, Soyguna Bayrak Açıyorum' mitingine katıldı. Mitingde konuşan Dervişoğlu, "Yaklaşık 2 aydır borsa ve fon kriziyle uğraşıyoruz. İlk günden itibaren bu sıradan bir iş değil, Cumhuriyet tarihinin kamu gözetiminde yapılan en büyük soygunudur diyoruz. İşin magazin yanı ile uğraşmayın, bu suç tek başına işlenmez. Bu, büyük bir suçtur. Bunun bürokratik, siyasi ayağına ve bütün bağlantılarına bakın diyoruz. Adalet Bakanı diyor ki, 'kapsamlı bir suç yapılanması var.' Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da diyor ki, 'Hiç ummadığımız insanlar, bu işlerin işine girmişler." Mademki hiç ummadığınız insanlar bu işe bulaşmış, işi niye millete bırakıyorsunuz? Açıklayın, haramzadelerin kimler olduğunu. Neden saklıyorsunuz?" dedi.

'TÜRKİYE DERT KAYNIYOR'

Türkiye'nin dertleri için bayrak açtıklarını belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak tam bir sene önce uyardık. 'Bu iş böyle gitmez, bu borsada olan bitenin sonu felakettir' dedik. Oralı olmadılar. Çözümün adresi olarak TBMM'yi gösterdik. PKK'ya af peşinde, katile statü peşinde koşacağınıza gelin bu vurgunu el birliğiyle araştıralım dedik. Araştırma önergemizi reddettiler. Tedbir almaktan kaçtılar. Önümüze seçmece günah keçileri koyuyorlar. Türkiye dert kaynıyor. İşte o dertler için bayrak açıyoruz. 103 sene oldu Cumhuriyeti kurduk. Evladımıza iş bulmak, kimsenin kapısında beklemeyelim, köle olmamak istedik. Konuşacağız, herkesle hesaplaşacağız. Kimseden çekinecek, kimsenin lafına küsecek ve kimsenin davranışına gocunacak değiliz. Bu memleketin evlatları neden iş bulmak için memleketinden ayrılıyor? Vatandaş alamıyor, üretici kazanamıyor. Hepimiz kaybederken, kim kazanıyor? Bu düzeni bozmak boynumuzun borcu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

'BEREKETLİ BİR TÜRKİYE İÇİN BAYRAK AÇIYORUZ'

Dervişoğlu, bereketli bir Türkiye için çalıştıklarını ifade ederek, "İYİ Parti iktidarında işçiler 12 ay boyunca kesintisiz çalışacak ve düzenli maaş alacaktır. Bu Dervişoğlu sözüdür, bu İYİ Parti sözüdür. Bu ülkeyi yönetmek bir gün bize nasip olacak. Bizim açtığımız bayrak, huzurun, refahın, mutluluğun ve adaletin bayrağıdır. Yoksulluğa, yolsuzluğa ve yağmaya karşı açıyoruz bu bayrağı. Milleti peşimizden koşmaya davet ediyoruz. Bereketli bir Türkiye için bayrak açıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu bayrak tam bağımsızlıktır, milli egemenliktir, çağdaş uygarlıktır, milli kimliktir. İşte ben bu bayrağı onun için açtım. Millet olacaksak, millet kalacaksak bundan öte yol yoktur. Bu bayrak namustur, töredir, hukuktur ve hepsi bu bayraktadır" diye konuştu.