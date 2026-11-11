Dervişoğlu, çevre politikasında su ve toprağın öncelik olacağını açıkladı - Son Dakika
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Dervişoğlu, çevre politikasında su ve toprağın öncelik olacağını açıkladı

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Dervişoğlu, çevre politikasında su ve toprağın öncelik olacağını açıkladı
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Müsavat Dervişoğlu, Antalya Kepez'deki grup toplantısında İYİ Parti'nin çevre politikasında su ve toprağın öncelik olacağını söyledi. İklim değişikliğinin kuraklık, yangın, sel ve aşırı sıcakla kapıda olduğunu belirten Dervişoğlu, COP31'in Türkiye'de yapılmasını olumlu buldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya milletvekillerinin yanı sıra partililer katıldı. Dervişoğlu, konuşmasının ilk bölümünde Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümüne değindi.

Dervişoğlu, "Dün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümüydü. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir gönüllülükle ve duyguyla, aziz Ata'mızın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduk. Vatana ve millete adanmış 57 yıllık ömre duyulan saygı, onu anladıkça daha da artıyor. Bu vesileyle, büyük önderimizi ve tüm istiklal kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

'GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞTİR'

İzmir Aliağa'daki demir çelik tesisinde 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya değinen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Malumunuz, İzmir Aliağa'daki demir çelik tesisinde meydana gelen patlamada 18 işçimiz hayatını kaybetmiştir. Bu elim olayda kaybettiğimiz emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Evinden işine gidip bir daha dönemeyen insanlardan söz ediyoruz. Eşini, babasını, abisini sabah uğurlayıp, ardından acı haberle hastaneye çağırılan insanlardan bahsediyoruz. Bu insanların cevaplanması gereken soruları vardır. Hesap vermesi gereken birçok yetkili vardır. Çünkü görülmektedir ki, yaşadığımız birçok felaket gibi, Kartalkaya gibi, Soma gibi, İliç gibi Aliağa olayı da göz göre göre gelmiştir. Hadise, aynı fabrikada sadece son 2 yılda meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı beşinci kazadır. Yani hem şirkette hem de kamu yönetiminde, ısrarla görevini yapmayanların, sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin bulunduğu açıktır."

'COP31'E EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM'

COP31 Konferansı ve iklim değişikliği konuları üzerine açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "COP31 adıyla bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'dır. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin, özelde de Antalya'nın ev sahibi olması elbette olumlu bir hadise. Ancak böyle bir toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapması, 25 yıldır Türkiye'yi yöneten iktidarın, imar, arazi ve inşaat başta olmak üzere, ranta dayalı anlayışının vahim neticelerini ortadan kaldırmaz. Enerji üretimi adına, bir daha geri dönmeyecek şekilde yok olan akarsularımızı kurtarmaz. Madencilik adına, kesilen ormanları ve tıraşlanan dağları geri getirmez. Turizm adına, tarihi veya doğal sit alanı vasfını sonsuza kadar kaybeden sahil şeridimizi, kirlenen denizlerimizi unutturmaz. Hele de kentsel dönüşüm adı altında, betondan nefes alınmaz hale gelen, estetiğini, kimliğini ve insanca bir yaşam sunma özelliklerini yitiren şehirlerimizi iyileştirmez" dedi.

'COP31'İN ÜLKEMİZDE YAPILMASI GÜZEL'

COP31 ziyaretinde partisinin COP31 Manifestosu'nu açıklayacağını dile getiren Dervişoğlu, doğaya, insana, yeşil dönüşüme dair adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Dervişoğlu, "Ciddi bir çalışmanın sonuçlarını ve çözüm önerilerimizi paylaşacağım. COP31 organizasyonu nasıl bu iktidarın göreviyse, sorumsuz bir iktidara, hakikatleri ve ülkemizi bekleyen tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri hatırlatmak da bizim görevimizdir. Bu bizim sorumlu muhalefet anlayışımızın gereğidir. Toplantının ülkemizde yapılması güzel ancak asıl mesele, heyetler buradan ayrıldıktan sonra elimizde ne kalacağıdır. Suyumuzu koruyabilecek miyiz? Üreticimiz toprağında kalabilecek mi? Turizm çalışanı geçinebilecek midir? Türkiye, nehirlerimizi kirleten, toprağımızı zehirleyen, şehirlerimizi yaşanmaz hale getiren doymak bilmez bir rant iştahından kurtulabilecek midir? Yoksa geriye yalnızca, liderlerin, kanaat önderlerinin toplantı fotoğrafları mı kalacaktır? Suyu kimin kullandığını, kimin kirlettiğini anlamadan ve bu döngüye kafa yormadan hayatı ve şehri yönetemezsiniz. Yaylayı, ovayı, ormanı tüketip kıyıyı tek başına ayakta tutamazsınız" dedi.

İYİ Parti'nin çevre politikaları ve hedeflerine değinen Dervişoğlu, önce suyu ve toprağı koruyacaklarını belirtti. Dervişoğlu, "İklim değişikliği elbette bir gerçektir. Kuraklık, yangın, sel ve aşırı sıcak olarak kapımızdadır. Bunları inkar ederek çiftçiyi, sanayiciyi, işçiyi hazırlıksız bırakamayız. Türkiye kalkınma hakkını, üretimini ve tabiatını birlikte savunacaktır. İYİ Parti olarak önce suyu ve toprağı koruyacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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