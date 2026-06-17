Dervişoğlu: AK Parti'nin tarım politikası iflas etti - Son Dakika
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Dervişoğlu: AK Parti'nin tarım politikası iflas etti

Dervişoğlu: AK Parti\'nin tarım politikası iflas etti
17.06.2026 12:52  Güncelleme: 12:54
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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, AK Parti'nin tarım politikasının iflas ettiğini ve hayat pahalılığının bu sakat politikadan kaynaklandığını savundu. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü konusunda referandum yapılması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " AK Parti'nin tarım politikası çoktan iflas etmiştir. Hayat pahalılığı, tarım politikamızın sakatlığından ileri gelmektedir. Planlı programlı, akılcı ve salim bir yol takip edilseydi; milletimiz böylesi ızdırap çekmeyecekti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, serbestlik, hürriyet ve istiklalin ancak refahla mümkün olduğunu belirterek, "Bunun yolu da köprüsü de kavşağı da adalettir. Bu yüzden hukuk demek, ekmek demektir. Bir memlekette adalet yerini bulmuyorsa, orada refah da ekmek de mutluluk da üretilmez, paylaşılamaz. Bir memlekette adaletin bedeli ne kadar yüksekse, bilin ki orada ekmeğin fiyatı da o kadar yüksek, hayatların değeri bir o kadar ucuzdur. Bugün düşünce iklimimiz, gelir adaletimiz, kültür dünyamız, yeşermek yerine bozkırlaşmışsa sebep bellidir. Atalarımızdan miras kalan vatanımız, dünyanın en bereketli coğrafyalarından biridir. Ancak bu coğrafyada insanca yaşamanın ve hakça paylaşmanın yolu, bozkırla yeşilin kavgasını sürekli olarak vermekten geçer. Unutturulmak istenen hafızamız burada gizlidir" dedi.

'24 YIL BOYUNCA ZİRAATIMIZ GERİLEMİŞTİR'

Anadolu ve Trakya'da, Türkiye'nin nüfusunun 5-6 mislini besleyebilecek topraklar olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Güneşin eksilmediği ve suların kesilmediği dengeli bir iklimimiz var. Ziraat yalnızca ekmek kavgası değil, aynı zamanda kimliğimizin bir parçasıdır. AK Parti hükümetleriyle geçen 24 yıl boyunca ziraatımız gerilemiştir. Türk çiftçisinin refahı birtakım vurguncu tacir uğruna göz ardı edilmiştir. Bugün Anadolu boştur; ağıllar, meralar boştur. Vatanımızın en kıymetli tarım arazileri, yabancı şirketlere peşkeş çekilmiş, satılmıştır. Tarım arazileri rant çetelerinin işgaline uğramıştır. Türk çiftçisinin ürünleri pazar bulamazken, raflarımız kalitesiz gıdalarla dolup taşmıştır. AK Parti'nin tarım politikası çoktan iflas etmiştir. Hayat pahalılığı, tarım politikamızın sakatlığından ileri gelmektedir. Planlı programlı, akılcı ve salim bir yol takip edilseydi; milletimiz böylesi ızdırap çekmeyecekti. Bugün gıda enflasyonu diyoruz; onlar patates lobileri, tavuk baronları diye hikayeler anlatıyorlar. Köylerimiz bitiyor, çiftçimiz topraksızlaşıyor. Topraklarımız insansızlaşıyor. Oysa şehirdeki insanımız doymak isterken, üreticimiz, üretmek istiyor. Haziran başında açıklanan buğday alım fiyatları rezalettir. Bu sebeple de market, pazar fiyatları rezalettir. Çiftçi örgütlerinin hesaplamalarına göre; son bir yılda tarımsal girdi maliyetlerindeki artış oranı yüzde 34 iken, buğday alım fiyatını devlet sadece yüzde 22 artırmıştır. Bunun adı zararına üretimdir. Zararına üretimin sonucu ise Anadolu'nun evlatlarının aç bırakılmasıdır. Vatan toprağının sahipsizleşmesidir" diye konuştu.

'ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜ MİLLETE SORULSUN'

Dervişoğlu, "Milletin gözünün önünde terör örgütüne ve teröristlere özgürlük istemek, suçu ve suçluyu övmektir. Bu, Meclis'e taşınmak istenen ihanet yasalarına meşru zemin oluşturmaya kalkışmaktır. Plan çok açık, oynanan oyun çok net. Onlar, Kürt kardeşlerimi İmralı'daki o terör hükümlüsüne, o bebek katiline tebaa yapmak istiyorlar. Ben, 'Bu en çok Kürt'e hakarettir' diyorum. İlk günden beri bu tuzağa dikkat çekiyorum. Vatandaşın kimliğine kayyım atıyor, milli devlete butlan istiyorlar. Ellerine geçirdikleri kanun yapmaya elverişli Meclis çoğunluğuyla, milletin hukukunu çiğnemeye çalışacaklar. Ama buradan söylüyorum; TBMM'de yasa çıkaracak çoğunluğa sahipsiniz, Abdullah Öcalan gibi bir caniye özgürlük vermek, miting meydanlarında ya da Meclis'te elde edilmiş çoğunlukla elde edilmiş bir iş değildir. Öcalan'ın serbest kalmasını bu millet istiyor mu istemiyor mu, millete sorulması gerekir. Buna özgürlük isteyenler, sağda solda miting yapacağına hiç vakit kaybetmeden referandum yapsın. Çok istiyorlar ama başaramayacaklar. Çünkü biz varız. Biz bu kutsal birliğin neferiyiz. Biz, Türk milletinin sahipsiz olmadığını haykıranlarız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu: AK Parti'nin tarım politikası iflas etti - Son Dakika

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