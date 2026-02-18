Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal - Son Dakika
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal

Dervişoğlu\'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
18.02.2026 10:58
Dervişoğlu\'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldığı YouTube programında "Emperyalizme karşı olduğunuzu dile getiriyorsunuz ancak ABD'den Eisenhower bursu alan bir yöneticiniz var" sözlerini sarf eden gazeteciye skandal bir tepki gösterdi. Dervişoğlu "Sen gazetecilik falan yapmıyorsun. İki kelime laf söyledim diye gönlün kırıldı, incindin mi? Ben bayılırım böyle tiplere" ifadelerini kullandı. Görüntüler büyük tartışma yaratırken, partiden konuyla ilgili açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Fragmanı yayınlanan programda Dervişoğlu ile bir gazeteci arasında yaşanan diyalog gündeme bomba gibi düştü.

"EISENHOWER BURSU ALAN BİR YÖNETİCİNİZ VAR"

Dervişoğlu, "Emperyalizme karşı olduğunuzu dile getiriyorsunuz ancak ABD'den Eisenhower bursu alan bir yöneticiniz var. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunu yönelten gazeteciye verdiği tepkiyle daha şimdiden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal

DERVİŞOĞLU: BAYILIRIM BÖYLE TİPLERE

İYİ Parti lideri, gazetecinin bu sorusuyla oldukça sinirlenirken "Sen gazetecilik falan yapmıyorsun. İki kelime laf söyledim diye gönlün kırıldı, incindin mi? Ben bayılırım böyle tiplere" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği skandal tepki bir anda sosyal medyada da gündem olurken, görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi İYİ Parti liderini sert şekilde eleştirdi.

Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz'dan bir açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz "Babala TV çekiminde; partimiz ve yetkililerimizle ilgili açık iftira niteliğindeki "haber"leriyle bildiğimiz Sayın Ercan Küçük ile Genel Başkanımız arasında mizah dozu yüksek bir diyalog gerçekleşmiştir.

"TÜRK SİYASETİNDE GÖRMEYİ ÖZLEDİĞİMİZ TAVIRLAR"

Açık iftiralara karşı tepkimizi mizahla harmanlamak, Türk siyasetinde görmeyi özlediğimiz tavırlardandır. Program yayınlandığında bu durum herkesin malumu olacaktır. Aşağıdaki fotoğraf, yayın sonrası Sayın Küçük'ün Genel Başkanımızla sohbeti sırasında çekilmiştir" dedi.

Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal

Son Dakika Politika Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal - Son Dakika

