İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Fragmanı yayınlanan programda Dervişoğlu ile bir gazeteci arasında yaşanan diyalog gündeme bomba gibi düştü.
Dervişoğlu, "Emperyalizme karşı olduğunuzu dile getiriyorsunuz ancak ABD'den Eisenhower bursu alan bir yöneticiniz var. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunu yönelten gazeteciye verdiği tepkiyle daha şimdiden eleştiri oklarının hedefi oldu.
İYİ Parti lideri, gazetecinin bu sorusuyla oldukça sinirlenirken "Sen gazetecilik falan yapmıyorsun. İki kelime laf söyledim diye gönlün kırıldı, incindin mi? Ben bayılırım böyle tiplere" ifadelerini kullandı.
Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği skandal tepki bir anda sosyal medyada da gündem olurken, görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi İYİ Parti liderini sert şekilde eleştirdi.
Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz'dan bir açıklama geldi.
X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz "Babala TV çekiminde; partimiz ve yetkililerimizle ilgili açık iftira niteliğindeki "haber"leriyle bildiğimiz Sayın Ercan Küçük ile Genel Başkanımız arasında mizah dozu yüksek bir diyalog gerçekleşmiştir.
Açık iftiralara karşı tepkimizi mizahla harmanlamak, Türk siyasetinde görmeyi özlediğimiz tavırlardandır. Program yayınlandığında bu durum herkesin malumu olacaktır. Aşağıdaki fotoğraf, yayın sonrası Sayın Küçük'ün Genel Başkanımızla sohbeti sırasında çekilmiştir" dedi.
Son Dakika › Politika › Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?