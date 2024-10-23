Destici\'den TUSAŞ\'a Terör Saldırısına Lanet

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " TUSAŞ'a, Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbine yapılmış olan bu hain terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısının ardından bölgeye gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Destici, "Öncelikle, TUSAŞ'a, Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbine yapılmış olan bu hain terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Tabii ki bu tür saldırılar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerleyişini durduramayacaktır. Son dönemlerde hep savunma sanayiye vurgu yaptık. Saldırı sadece TUSAŞ'a, savunma sanayiine, milli savunmaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılmadı. Saldırı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine yapılmıştır. Çünkü bugünün dünyasında eğer askeri anlamda, savunma sanayisi bakımından güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir değeri yok. Bu hain terör saldırısını bir kere daha şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu saldırıda hayatını kaybeden 5 kardeşimize, birisi taksici olmak üzere 5 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Asil ve necip Türk milletinin, aziz milletimizin hepimizin başı sağ olsun, yaralı kardeşlerimize acil şifalar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.