Destici: Savaş İstemiyoruz, Ama...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Devletimizin, hükümetimizin ve ittifakımızın attığı bütün adımlar, bu yöndedir. Biz istemiyoruz ama İsrail ve Amerika durmuyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi ziyaretler kapsamında Elazığ'a geldi. Parti yöneticileri tarafından karşılanan Destici, partisinin Elazığ Olağan İl Kongresine katılarak açıklamalarda bulundu.

"Bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret demek, Türkiye Cumhuriyeti Devletine hakaret demektir"

Büyük Türk milletinin haksızlığa susmadığını, zalimin karşısında mazlumun ise yanında olduğunu belirten Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tarihte pek çok örneği vardır. Bir mazluma sahip çıkmak için Türk milleti dünyayı yakmıştır. Önce katil terörist soykırımcı Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret demek, Türkiye Cumhuriyeti Devletine hakaret demektir. Bu ülkenin tamamına hakarettir. Çünkü cumhurbaşkanı, bu ülkeyi temsil etmektedir. Ona yapılan hakaret, Türk milletine yapılmıştır. Bu hakaretlerden sonra verilen tepkiler, sadece Cumhur İttifakı'ndan değil, Türkiye'deki bütün siyasi partilerimiz bu hakarete sert bir şekilde cevap vermiştir. Siz ne kadar havlarsanız havlayın, sizin gücünüz Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun cumhurbaşkanına asla yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"İran'ı ayakta tutan ve savaşta şu ana kadar yenilmesini engelleyen milletinin birliğidir"

Türk milleti bir olduğunda üstesinden gelemeyeceği bir problemin olmadığının da altını çizen Genel Başkan Destici, "Birliğimizi ve dirliğimizi de kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si, Sünni'si hep birlikte büyük Türk milletiyiz. Kıyamete kadar da öyle kalacak. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Devletimizin, hükümetimizin ve ittifakımızın attığı bütün adımlar, bu yöndedir. Biz istemiyoruz ama İsrail ve Amerika durmuyor. Dün Afganistan, Irak, Yemen, Libya ve Suriye eğer İran'da da emellerini gerçekleştirirlerse, elbette ki kendilerine engel gördükleri bunun içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de var. Devletleri hedef alacaklar, ülkeleri ve milletleri hedef alacaklar. İran'ı bugün ayakta tutan, füzeleri ve savunma taktikleri kıymetlidir ama İran'ı ayakta tutan ve savaşta şu ana kadar yenilmesini engelleyen milletinin birliğidir. Savaş başlamadan İran'da aylarca süren ayaklanmalar ve gösteriler oldu. İki tarafta da çok kayıplar yaşandı ama Amerika ve İsrail saldırınca İran muhalifiyle ve rejim yanlısıyla bir yumruk gibi oldu ve en son enerji santrallerini ve köprüleri bombalayacağım dediğinde Amerika ve İsrail birer canlı kalkan olarak köprülere ve enerji santrallerine gittiler. Bu ülke bizimdir, yönetimini de biz seçeriz siz karışamazsınız. Rejim değişecekse de biz değiştiririz. Buna Amerika ve İsrail karar veremez dediler. Bugün İran'ı ayakta tutan, İran'ı şu ana kadar İsrail ve ABD karşısında pes ettiremeyen hatta ABD-İsrail'e geri adım attıran İran halkının duruşudur. Bizim de ihtiyacımız budur. Bugüne kadar birliğimizi ve dirliğimizi kimse bozamamıştır. Bundan sonra da bozamayacaktır" şeklinde konuştu.

"Devlete saygı duymayan hiç kimseden bu millete ve devlete hayır gelmez"

Yılanın kafasını maalesef küçükken ezmediklerini aktaran Başkan Destici, "Terörle mücadele konusunda dönem dönem zafiyetler yaşadık. Dönem dönem de devlet şefkat elini uzattı ama bu el hiçbir zaman öpülmedi, her zaman ısırıldı. Onun için bunlara karşı bizim tecrübemiz artık daha yüksek. Devlete saygı duymayan, ay yıldızlı al bayrağı eline almayan hiç kimseden bu millete ve devlete hayır gelmez. Bunlarla da barış falan olmaz. Bunlarla iç cephe de güçlendirilmez. Bu topraklar bunu 1915'te yaşadı. Bu ülkede 1 milyonun üzerinde Ermeni var. 800 yıl birlikte yaşadık. Milleti sadıktı. Vatan ne zaman zor duruma düştü, bir taraftan Ruslar, bir taraftan hırsızlar, güneyden Fransızlar, batıdan İngilizler musallat olduğunda hemen iş birliği yaparak arkadan vurdular. Bu topraklar büyük zalimler yaşadı. Onun için hainlerle çevre güçlendirilmez. İyi niyetli olanlara bir şey söylemiyorum. Türkiye'de eşit yurttaş olarak yaşamak isteyen bu noktada da belli hak ve taleplerde bulunanlara bir şey söylemiyorum. Onlarla her şeyi oturup konuşabiliriz. Bizim kırmızı çizgimiz, terör, şiddet ve ihanettir. Bu ay yıldızlı bayrağı eline almayanla oturup konuşulacak bir şey yoktur. İstiyoruz ki bölgemizde savaş bitsin. Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin de ısrarıyla Pakistan'da İran ve ABD heyetleri bir araya geldi. Ama maalesef anlaşmazlık çıktı. Savaş bitsin barış gelsin ama bu olmadı. Benim anladığım İsrail Amerika'yı teşvik ediyor. İran'ı teslim almak istiyorlar. Bütün şartlarımızı kabul etsinler istiyorlar. İran da yenilgiyi kabul etmiyor. Trump bir zafer kazandım demek istiyor ama ortada bir zafer yok. Ortada aslında bir yenilgi var" dedi. - ELAZIĞ