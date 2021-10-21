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DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' - Son Dakika

DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'

21.10.2021 10:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme sonuçlandı. İkili Millet İttifakı'nın genişletilmesi konusunda görüş birliğine vardı. DEVA, Gelecek Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de ittifaka katılacağı iddia edilirken, partilerin 2022'ye 'Cumhur tek, Millet birlik' sloganıyla girmeyi hedeflediği öğrenildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşmesinde önemli konular masaya yatırıldı. Toplantıdan "güçlü Millet İttifakı" vurgusu çıktığı ve ittifakın genişletilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı öğrenildi.

2023 SEÇİMLERİNDE 7 PARTİ İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre önceki seçimlerde Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi partilerle de genel seçimlerde işbirliğine giden Millet İttifakı'nın, 2023 seçimlerine de DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat, Türkiye Değişim Partisi, İYİ Parti ve CHP olarak gireceğinin altı çiziliyor.

MUHARREM İNCE İTTİFAKA KARŞI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime kadar ittifak yapılmasını doğru bulmaması sebebiyle henüz bir temasa geçilmedi.

SLOGAN BELLİ: CUMHUR TEK, MİLLET BİRLİK

Öte yandan Millet İttifakı'nın "Cumhur tek, Millet birlik" sloganıyla yola çıkacağı iddia edildi.

DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'

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Son Dakika Politika DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' - Son Dakika
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