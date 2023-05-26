DEVA Partisi, CHP'den 5 vekil daha istiyor - Son Dakika
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DEVA Partisi, CHP'den 5 vekil daha istiyor

26.05.2023 10:01

CHP listelerinden seçime girerek 15 vekille meclise giren DEVA Partisi'nin kendi grubunu kurmak istediği ve bu nedenle de CHP'den 5 vekil daha istediği konuşuluyor.

Habertürk yazası Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında DEVA'nın, 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebileceğini, hatta DEVA yöneticilerinin sohbetlerinde de bu yönde imalar olduğunu ifade etti.

Millet İttifakı cephesinin özellikle CHP listesinden seçilip TBMM'ye gelen 4 partisinin milletvekilleri arasında ciddi bir grup kurma hesabı yapılıyor. Neden de DEVA'nın 15, SP ve Gelecek'in 10'ar, DP'nin 3, Türkiye Değişim Partisi'nin de bir milletvekili bulunuyor olması.

DEVA kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde.

Hatta içlerinde, "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız" cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar.

CHP'de bu yönde tek bir adım atılması dahi imkânsız; çünkü kendinden girenler gittikten sonra geriye kalan milletvekili sayısı düşük…

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Son Dakika Politika DEVA Partisi, CHP'den 5 vekil daha istiyor - Son Dakika


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