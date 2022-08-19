DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle Hamidiye Alaca Mahallesi'ne gelen Babacan, Belediye Sosyal Tesisi'nde bir araya geldiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Kent merkezinde parti otobüsüyle vatandaşları selamlayan Babacan, cuma namazı sonrasında Oto Galericiler Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ardından Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) geçen Babacan, Başkan Cüneyt Göktaş ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

ATSO Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla bir araya gelen Babacan, Türkiye'nin 81 ilinde il başkanlarının ve yaklaşık 720 ilçesinde de ilçe başkanlarının görevinin başında olduğunu söyledi. Kısa sürede teşkilat yapılarını tamamladıklarını aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin tüm kılcal damarlarına kadar ulaşacak örgütlenme altyapısını kurguladık. Teşkilatların çalışması bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızı ilk ağızdan dinlemek ve ülkenin sorunlarına hakim olmak açısından önemli. Aynı zamanda partimizin çalışmalarını, planlarını ve projelerini vatandaşlara doğrudan anlatmak açısından son derece önemli. Genel merkez ve teşkilatlar olarak sürekli sahadayız ve çalışıyoruz. Benim son bir ayda Aksaray da dahil 18. il ziyaretim. Türkiye'nin her bir yerinde vatandaşlarımızla görüşüyoruz, dertleşiyoruz. Sorunları yaşayanlardan dinlemezsek doğru çözümler üretemeyeceğimize inanıyoruz."

Babacan, partisinin eylem planlarıyla her alanda seçimlerden sonra neler yapacaklarını detaylarıyla ortaya koyduklarını ifade etti. Tarımdan afete, sosyal politikalardan çevre ve iklim değişikliğine kadar 12 eylem planını hazırladıklarını anlatan Babacan, "10 eylem planı daha hazırlıyoruz, böylelikle 22 eylem planını bitirmiş olacağız. Eylem planlarıyla iktidara geldikten sonra 360 derece her alanda neler yapacağımızı bütün detaylarıyla ortaya koymuş olacağız." diye konuştu.