DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Görüşmelerinde Diyalog Temelli Çalıştıklarını Belirtti - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Görüşmelerinde Diyalog Temelli Çalıştıklarını Belirtti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan anayasa görüşmesinin işbirliği değil diyalog temelli olduğunu belirterek, demokrasi için mücadele ettiklerini ve diyalog bazlı çalıştıklarını söyledi. Babacan, siyasi partilerle diyalog zeminini sağlam bir şekilde yürütmek için çaba göstereceklerini de ifade etti.

16.07.2024 19:34
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ama bu mücadelenin esasında da diyaloğu esas alıyoruz. Yani diyalog bazlı yapıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasa görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeden sonra Babacan gazetecilere açıklama yaptı. Babacan, anayasa çalışmalarıyla ilgili "Tüm siyasi partiler içerisinde en çok hazırlık yapan ve bu konuya en fazla zaman harcamış, emek harcamış partilerden birisiyiz" dedi.

Babacan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan anayasa görüşmesinin "işbirliği değil diyalog temelli" olduğunu belirterek, "Biz demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ama bu mücadelenin esasında da diyaloğu esas alıyoruz. Yani diyalog bazlı yapıyoruz. Dolayısıyla bu diyalog bazlı çalışmamız çerçevesinde de ben yarın Sayın Özgür Özel'e bir ziyarette bulunacağım. Arkasından pazartesi günü de Müsavat Dervişoğlu'na bir ziyarette bulunacağım. ve daha sonra da belli bir çerçevede siyasi partilerle diyalog zeminimizi sağlam bir şekilde yürütmenin gayreti içerisinde olacağım" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Görüşmelerinde Diyalog Temelli Çalıştıklarını Belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Görüşmelerinde Diyalog Temelli Çalıştıklarını Belirtti - Son Dakika
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