DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce\'de aday tanıtım toplantısına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce'de partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.
Kent merkezindeki parti binasında düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Babacan, Düzce'nin turizm açısından çok önemli güzelliklere sahip olduğunu, Düzce'nin hakkıyla Türkiye'nin iç ve dış turizmden payını alması için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini aktardı.
Babacan, Düzce'nin fındık üretim merkezlerinden biri ve önemli bir tarım kenti olduğunu, çiftçiye destek vermeden enflasyonun düşmeyeceğini söyledi.
Temiz ve etik belediyeciliği getirmek için Türkiye'deki belediyelere talip olduklarını anlatan Babacan, "Biz yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı 2 yıl önce çıkardık. Belediyecilikten, şehircilikten ne anladığımızı bütçeleriyle birlikte sayfa sayfa açıklamışız. Bu etkin ve iyi belediyeciliğin yol haritasıdır. Bir önemli çalışma daha yaptık. O da etik kurallar bildirgemiz. Yani biz sadece belediyeyi etkin yönetiriz demiyoruz aynı zamanda etik kurallara uygun, temiz yönetiriz diyoruz." ifadelerini kullandı.
Babacan, konuşmasının sonunda partisinin Düzce Belediye Başkanı adayı Murat Caymaz'ı kürsüye davet ederek, basın mensuplarına ve partililere tanıttı.
Cuma namazını Merkez Büyük Cami'de kılan Babacan, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, lokma dağıttı.
Gaziantep ve İstanbul caddelerindeki esnafı da ziyaret eden Babacan, partisinin otobüsüyle konvoy eşliğinde şehir turu yaptıktan sonra kentten ayrıldı.
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