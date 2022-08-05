DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta ziyaretlerde bulundu

05.08.2022 17:07

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki heyetle Bulanık ilçesine gelen Babacan, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya geldiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Babacan, DEVA Partisinin Türkiye'deki en yeni siyasi parti olduğunu söyledi.

Kuruluşlarının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen 81 ilde il başkanlarının görevlerinin başında olduğunu belirten Babacan, "720 ilçede ilçe başkanlarımız görevinin başında. Damla damla büyüyoruz ve hızlı bir şekilde yayılıyoruz. DEVA kadroları ve teşkilatları Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla buluşuyor. Vatandaşlarımızı dinliyoruz, anlıyoruz." dedi.

Her gün vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Babacan, "Ülkemiz maalesef çok zor bir dönemden geçiyor. Vatandaşlara sorduğumuzda hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu en önemli sorun olarak bize söylüyor. Gençlerimiz işsiz diyorlar. Avrupa'nın en büyük tarım alanları bizde. Çiftçimizin çektiği sıkıntı maalesef had safhaya ulaştı." diye konuştu.

Daha sonra Malazgirt ilçesine geçen Babacan, parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Babacan, daha sonra kara yoluyla Ağrı'nın Patnos ilçesine geçti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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