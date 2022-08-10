Ali Babacan: Biz o tuzağa düşmeyeceğiz - Son Dakika
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Ali Babacan: Biz o tuzağa düşmeyeceğiz

10.08.2022 01:15
Ali Babacan: Biz o tuzağa düşmeyeceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Uşak'a geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Uşak'a geldi. Babacan, Millet İttifakında bulunan altı partinin ortak gündeminin sadece cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirterek, "Altılı masanın ortak gündemini sadece cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru çevirmeye çalışan, işi oraya kilitlemeye çalışan bir iletişim kampanyası var. Şu anda onun farkındayız ama biz o tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Uşak'a geldi. Babacan, İsmetpaşa Caddesinde esnaf ziyareti yapıp, vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan, daha sonra il partisinin açılışını gerçekleştirdi.

'DEVA PARTİSİ DAMLA DAMLA BÜYÜYOR'İl Başkanlığı binasının önünde konuşan Babacan, "Uşak'ta genç ve dinamik bir teşkilat kurduk. Türkiye'nin 81 ilinde şu anda il başkanları görevlerinin başında. Türkiye'de 720 ilçede, ilçe başkanlarımız görev başında. DEVA Partisi damla damla büyüyor. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızı dinliyoruz. Dertleri dertlilerden dinliyoruz. Ankara'da oturduğumuz yerlerden değil, bizzat sahada sıkıntıları tespit ediyoruz. Bu ülkenin sorunlarını çözmek ancak dertleri anlamakla mümkündür. İşte biz bunun için yola çıktık. Bunun için her yerde vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Gençlerle, kadınlarla, işçilerle, çiftçilerle, esnafla oturuyoruz, dertleşiyoruz. Türkiye'de şu anda ben işimden memnunum benim derdim yok diyen bir insan arayın ki bulabileseniz maalesef" dedi.'BİZ O TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ'

Parti binasının önünde gerçekleşen konuşmanın ardından Babacan, Uşak İl Başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti. Babacan açılışın ardından parti binasında yerel medya temsilcileri bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan, Millet İttifakında bulunan altı partinin ortak gündeminin sadece cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirterek, "Altılı masanın ortak gündemini sadece cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru çevirmeye çalışan, işi oraya kilitlemeye çalışan bir iletişim kampanyası var. Şu anda onun farkındayız ama biz o tuzağa düşmeyeceğiz. Çünkü bizim için öncelikli olan neyin yapılacağıdır. Yani önce işi tanımlayacağız, parlamenter sisteme çalışacağız, parlamenter sisteme geçiş süreci tanımlayacağız. Daha sonra seçimlere yakın bir dönemde aday konusunda görüşmelere başlayacağız" diye konuştu.


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BAKAN ÖZER TÜRKİYE'NİN EĞİTİM GÜNDEMİNDEN BAĞIŞ OLAYINI DÜŞÜRELİM BAKAN ÖZER TÜRKİYE'NİN EĞİTİM GÜNDEMİNDEN BAĞIŞ OLAYINI DÜŞÜRELİM DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı
Kaynak: DHA

Deva Partisi, Türkiye, Uşak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan: Biz o tuzağa düşmeyeceğiz - Son Dakika

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