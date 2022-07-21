DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

21.07.2022 18:54
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz sadece yuvarlak ifadelerle basit cümlelerle ya da boş vaatlerle değil, arkası dolu çalışmalarla vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz sadece yuvarlak ifadelerle basit cümlelerle ya da boş vaatlerle değil, arkası dolu çalışmalarla vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz." dedi.

Gümüşhane'deki programlarının ardından Trabzon'a gelen Babacan, partisinin Ortahisar İlçe Başkanlığının açılışını yaptı.

Burada vatandaşlara hitap eden Babacan, daha sonra ilçe binasında parti yöneticileriyle görüştü. Partisinin İl Başkanlığını da ziyaret eden Babacan, düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Babacan, Ankara'dan üç günde 6 şehri kapsayan bir program için yola çıktıklarını söyledi.

Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan kısa ama oldukça yoğunlaştırılmış bir program yaptıklarını dile getiren Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"DEVA Partisi kurulalı henüz 2 yıl oldu ama bu 2 yıllık kısa süre içerisinde Türkiye'nin 81 ilinin tamamında il başkanlarımız görevinin başında. Türkiye genelinde 716 ilçe başkanımız şu anda görevlerinin başında. Böylece kısa zamanda hem yaygın hem de güçlü şekilde teşkilatlanan bir parti olduk. Teşkilatımızın özellikle vatandaşlarımızı dinlemek, anlamak konusunda çok yoğun çabası var. Aynı zamanda bizim hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı vatandaşlara anlatmak konusunda büyük bir yoğunluğu var."

Ülkenin yarınlarıyla ilgili de çalışma yaptıklarını belirten Babacan, her konuda eylem planı hazırladıklarını kaydetti.

Babacan, söz konusu eylem planlarından 11'ini açıkladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"11 tane daha çalışıyoruz. İnşallah ekim sonuna kadar bunların tamamı bitecek ve 22 alanda ortaya koyduğumuz eylem planlarıyla somut olarak seçimlerden sonra neler yapacağımızı ortaya koymuş olacağız. Dolayısıyla biz sadece yuvarlak ifadelerle basit cümlelerle ya da boş vaatlerle değil, arkası dolu çalışmalarla vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz."

Ali Babacan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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