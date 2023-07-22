DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun, sert sözlerle görevinden istifa etti - Son Dakika
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DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun, sert sözlerle görevinden istifa etti

22.07.2023 14:55

Parti içinde milli hassasiyetlerin önemsenmediğine dikkat çeken DEVA Partisi'nin kurucu ismlerinden Ramiz Ongun, istifa etti. Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadı" dedi.

DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ülkücü hareketin önemli ismi Ramiz Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ongun, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "Kıymetli yol arkadaşlarım 1. Olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada 'Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir' sözüyle teşkilatımızın dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştu. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi'nin tam merkezinden çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.

İşte Ongun'un istifa açıklaması;

Aziz milletimizin kalkınma ve değişim hasretini gidermek niyetiyle, dürüst ve ilkeli bir siyaset anlayışını idame ettirebilmek adına 9 Mart 2020 tarihinde Deva Partisi'ni kurduk. Geçen süre içerisinde memleketin hayrına olacak her çalışmaya dahil olup zarar verebilecek her söyleminde karşısında durduk.

"DEVA PARTİSİ ENKAZA DÖNÜŞTÜ"

Kıymetli yol arkadaşlarım; 1. olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada 'Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir' sözüyle teşkilatlarımıza dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuş... Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, Deva Partisi'nin tam merkezinden çıkmıştır. Alenen yapılan yanlışlar milletimizin 5 yıl daha kaybetmesine, büyük ümitlerle kurulan Deva Partisi'nin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir.

"LİYAKAT ANLAYIŞININ DIŞINA ÇIKILDI"

Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, 'vesayet' altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle, arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için kurucusu olduğum Deva Partisi'nden istifa ediyorum."

Ongun'un sosyal medyadan yaptığı istifa paylaşımı;

DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun zehir zemberek bir paylaşımla istifa etti
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Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun, sert sözlerle görevinden istifa etti - Son Dakika


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