DEVA Partisi Milletvekili: Depremzedelere verilen sözler tutulmadı

Politika

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde vatandaşlara verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl 5 ay 17 gün geçtiğine işaret ederek, vatandaşların kalıcı konutlara yerleşmek için gün saydığını söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı'nın depremden en fazla etkilenen ilçelerden olduğunu belirten Kaya, bu ilçelerdeki altyapı sorunlarının devam ettiğini; konteynerlerde yaşamak zorunda kalan vatandaşların sıcak havanın da etkisiyle büyük mağduriyetler yaşadığını kaydetti.

Hükümet yetkililerinin, 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin hak sahiplerine teslim edileceğine yönelik taahhütlerde bulunduğunu ifade eden Kaya, "Vatandaşlara bir umut dağıttılar ama gelinen noktada Bakan Kurum, 76 bin konutun teslim edildiğini gururla ilan etti. Vaat edilen konut sayısı 319 bin konut, teslim edilen 76 bin. Burada gurur duyulacak bir tablo yok." dedi.

DEVA Partisi'nin çözüm odaklı, iktidara yol göstermeye çalışan bir siyaset anlayışına sahip olduğunu dile getiren Kaya, hükümetin vatandaşların umutlarıyla oynamaktan vazgeçmesi gerektiğini, çünkü 2024 sonuna kadar söz verilen deprem konutlarının teslim edilmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Ertuğrul Kaya, deprem bölgesinde yaşanan problemleri unutturmayacaklarının altını çizerek, "Biz unutturursak, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tecrübe edinmezsek, maalesef bu acıları yeniden yaşamakla karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.